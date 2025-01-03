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ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam atv'de! Zembilli konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
18:00
ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam atv'de! Zembilli konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Reyting rekortmeni dizilere ev sahipliği yapan ATV iddialı bir yapımla geliyor. Kanalda başlayacak dizi Zembilli konusu ve oyuncuları ile sorgulanıyor. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizi Toros Dağları'nın eteklerinde, Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesini izleyiciyle sunacak. Peki, Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar