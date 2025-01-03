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Haberler Yaşam ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam atv'de! Zembilli konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:00

ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam atv'de! Zembilli konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Reyting rekortmeni dizilere ev sahipliği yapan ATV iddialı bir yapımla geliyor. Kanalda başlayacak dizi Zembilli konusu ve oyuncuları ile sorgulanıyor. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizi Toros Dağları'nın eteklerinde, Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesini izleyiciyle sunacak. Peki, Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar

ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam atv’de! Zembilli konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Anadolu'nun bir kasabının sımsıcak hikayesini ve çıkarsız ilişkilerini anlatan dizi Zembilli konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Başrollerinde Sude Zülal Güler, Emre Dinler'i buluşturan dizi ATV ekranlarında başlıyor. İşte Zembilli konusu ve oyuncuları

ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam atv’de! Zembilli konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ZEMBİLLİ KONUSU

Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan bir Yörük kasabasında geçen dram ve aşk dolu bir hikaye sunuyor. Geleneksel yaşamla modern dünyanın çatıştığı kasabada, aile bağları, dostluk ve aşk gibi temalar ön plana çıkıyor. Ayrıca, dizide hayallerin peşinden koşma ve yaşam mücadelesi gibi önemli mesajlar verilecek. İzleyiciler, samimi atmosferiyle unutulmaz anlar yaşayacak.

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ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam atv’de! Zembilli konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ZEMBİLLİ OYUNCU KADROSU

Sude Zülal Güler
Emre Dinler
Damlasu İkizoğlu
Atakan Hoşgören
Yalçın Hafızoğlu
Murat Akkoyunlu
Ruhi Sarı
Kadim Yaşar
Melisa Bostancıoğlu
Dilaray Yeşilyaprak
Özgür Cem Tuğluk
Hilmi Özçelik
Elif Çakman
Şebnem Doğruer
Ayşen Sezerel
Handan Yıldırım

ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam atv’de! Zembilli konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ZEMBİLLİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekranlarda olacak. Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek.

ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI | Bu akşam atv’de! Zembilli konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ZEMBİLLİ NEREDE ÇEKİLDİ?

ATV'nin dizisi Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor. Zembilli köyü, Elmalı ve çevresindeki köylerden esinlenilerek tasarlanmış. Elmalı, geleneksel Yörük yaşamını yansıtan tarihi dokusu ve köy yapılarıyla dizinin kültürel zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır.

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