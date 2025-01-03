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Haberler Yaşam ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV | Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 21:51 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 21:51

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV | Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin yeni dizisi ekrana gelen ilk bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı ile gündeme geldi. İlk bölümüyle seyircinin takdirini toplayan yapımın, ikinci bölümünde neler olacak merak ediliyor. Dizinin ilk bölümünde Murad'ın askerden izine gelmesiyle kasaba bayram yerine dönmüştü. Peki, Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Zembilli 2. bölüm fragmanı detayları...

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV | Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zembilli 2. bölüm fragmanı araştırılıyor. Dizinin ilk bölümünde Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenmişti... İlk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi için, 2. bölümde neler olacak merak ediliyor. Peki, Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV | Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZEMBİLLİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" ilk bölümüyle Cuma akşamı ekrana geldi.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/zembilli/fragman

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ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV | Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/zembilli/bolumler

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV | Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZEMBİLLİ 1.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir.

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV | Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

Veteriner Tarık ise askerden dönmüş, kendisine bir yol çizmeye çalışırken, define bulma peşindedir. Bir elin beş parmağı gibi birbirinden ayrılmayan ama birbirine benzemeyen beş can dostunun planları hiç de istedikleri gibi ilerlemeyecektir.

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