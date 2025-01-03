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ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV | Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
21:51
ATV'nin yeni dizisi ekrana gelen ilk bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı ile gündeme geldi. İlk bölümüyle seyircinin takdirini toplayan yapımın, ikinci bölümünde neler olacak merak ediliyor. Dizinin ilk bölümünde Murad'ın askerden izine gelmesiyle kasaba bayram yerine dönmüştü. Peki, Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Zembilli 2. bölüm fragmanı detayları...