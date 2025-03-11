Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!

"HALI SİLKELEMEDEN ÖTÜRÜ ŞİKAYET ETTİM"



Yaşadığı anları anlatan Servet Dağıeşen, "Olayın kısaca sebebi halı silkelemesinden ötürü belediyeye şikayet ettiğim için zabıta ekipleri, ilk olarak adresine gelip kendini uyardığından dolayı şahsıma karşı husumet beslemiş ve gece gündüz halı silkelemiş, bu sebepten savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

