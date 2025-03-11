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Haberler Yaşam Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 18:42 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 18:42

Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!

Zeytinburnu'nda 44 yaşındaki Servet Dağıeşen üst komşusu 71 yaşındaki Zeynep A., ile halı silkeleme meselesi yüzünden adliyelik olmuşlardı. Duruşmanın görüldüğü sırada yaşlı kadının oğlu 49 yaşındaki Bülent A., Dağıeşen'in evinin önündeki güvenlik kamerasını kırdı. Daha sonra kapıya mermi bırakan şahıs olay yerinden ayrıldı. Öte yandan yaşadığı olayları anlatan Dağıeşen'in ifadeleri kan dondurdu. "Ben evde olsaydım beni öldürebilirdi…"

İHA
Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!

Olay, 4 Mart 2025 tarihinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emlakçı Servet Dağıeşen (44) ile üst komşusu Zeynep A. (71), halı silkeleme meselesi yüzünden adliyelik oldular.

Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!

Duruşma görüldüğü sırada Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. (49), Dağıeşen'nin evinin önündeki güvenlik kamerasını kırıp bıçakla kapıyı çizdi.

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Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!

Bülent A., daha sonra kapıya mermi bıraktı. Eve döndüğünde durumu gören Dağıeşen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı'na suç duyurusunda bulundu.

Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!

"HALI SİLKELEMEDEN ÖTÜRÜ ŞİKAYET ETTİM"


Yaşadığı anları anlatan Servet Dağıeşen, "Olayın kısaca sebebi halı silkelemesinden ötürü belediyeye şikayet ettiğim için zabıta ekipleri, ilk olarak adresine gelip kendini uyardığından dolayı şahsıma karşı husumet beslemiş ve gece gündüz halı silkelemiş, bu sebepten savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!

"EVDE OLSAYDIM BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

Kapısının önüne fişek bırakıldığını söyleyen Dağıeşen, "Hakkında ceza davaları açılmış, buna sinirlenerek oğlunu kışkırtıp üzerime saldı. Merdivenlerden beyzbol sopasıyla gelip defalarca güvenlik kameramı darp etmiş, parçalayıp, yere dökmüş, bıçakla kapıyı çizmiş, ben evde olsam beni öldürebilirdi. En sonunda buraya 9 milimetrelik fişek bırakarak, su sayacıma zarar vermiş, buradaki kabloları keserek olay yerinden ayrılmıştır" şeklinde konuştu.