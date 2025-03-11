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Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
18:42
Zeytinburnu’nda komşu terörü: Kapıya mermi bırakıp, kamerayı parçaladı!
Zeytinburnu'nda 44 yaşındaki Servet Dağıeşen üst komşusu 71 yaşındaki Zeynep A., ile halı silkeleme meselesi yüzünden adliyelik olmuşlardı. Duruşmanın görüldüğü sırada yaşlı kadının oğlu 49 yaşındaki Bülent A., Dağıeşen'in evinin önündeki güvenlik kamerasını kırdı. Daha sonra kapıya mermi bırakan şahıs olay yerinden ayrıldı. Öte yandan yaşadığı olayları anlatan Dağıeşen'in ifadeleri kan dondurdu. "Ben evde olsaydım beni öldürebilirdi…"