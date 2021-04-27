Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları: Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Nisan bugün ne kadar?

İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar, kaç tl oldu soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıldan beri devam eden pandemi süreci, ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getirdi. Yaşanan bu ekonomik olumsuzluk kredi paketlerine olan talebi arttırırken, bankalar tarafından uygun fiyatları kredi paketleri de sunulmaya devam ediyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları