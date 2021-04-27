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Haberler Yaşam Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları: Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Nisan bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 08:59

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları: Bankaların güncel 27 Nisan bugün ne kadar?

İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar, kaç tl oldu soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıldan beri devam eden pandemi süreci, ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getirdi. Yaşanan bu ekonomik olumsuzluk kredi paketlerine olan talebi arttırırken, bankalar tarafından uygun fiyatları kredi paketleri de sunulmaya devam ediyor. Peki, bankaların güncel ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları: Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Nisan bugün ne kadar?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere pandemi süreci pek çok sektör için ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Peki, bankaların güncel ne kadar? İşte 2021 ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları: Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Nisan bugün ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları: Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Nisan bugün ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları: Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Nisan bugün ne kadar?

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları: Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Nisan bugün ne kadar?

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

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