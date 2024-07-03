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Giriş Tarihi: 03.07.2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 23:47

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA 2024 | Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman, nereden başvuru yapılır?

Ziraat Bankası personel alımı gündemde. Ziraat Bankası personel alımı yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası bünyesinde çalışmak isteyenler ilanın başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve başvuru sürecinin detayları derledik. İşte Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili merak edilen sorular ile yanıtları...

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA 2024 | Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman, nereden başvuru yapılır?

Ziraat Bankası'nın personel alımı başvuru takvimi ve şartları gündemdeki yerini aldı. Ziraat Bankası bünyesinde personel olmak isteyen vatandaşlar koşulları, tarihleri ve alım süreciyle ilgili tüm detayları araştırmaya koyuldu. Bu noktada "Ziraat Bankası personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2024 Ziraat Bankası personel alımı detayları

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA 2024 | Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman, nereden başvuru yapılır?

ZİRAAT BANKASI 770 PERSONEL ALACAK!

İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edileceği duyuruldu

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ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA 2024 | Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman, nereden başvuru yapılır?

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 2 Temmuz 2024 – 19 Temmuz 2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA 2024 | Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman, nereden başvuru yapılır?

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak. Mülakat ve sınav hakkında bilgiler, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/insan-kaynaklari/acik-pozisyonlar linki üzerinden incelenebilecek.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA 2024 | Ziraat Bankası personel alımı başvuruları ne zaman, nereden başvuru yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

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