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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
14:47
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final turuna kalan takımlar ve karşılaşma tarihleri netleşti. Tek maç üzerinden oynanan çeyrek final mücadelelerini kazanan Galatasaray, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe adlarını yarı finale yazdırdı. Bu turda Galatasaray, Konyaspor'la; Trabzonspor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olacak bu mücadeleler öncesi maçların çift maç usulüne göre oynanıp oynanmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?