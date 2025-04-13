ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?

Türkiye Kupası, bu yıl da büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarı finalde Trabzonspor, Göztepe ve Konyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelelerden galip çıkan takımlar, finale çıkacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar…