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Haberler Yaşam ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 14:47

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final turuna kalan takımlar ve karşılaşma tarihleri netleşti. Tek maç üzerinden oynanan çeyrek final mücadelelerini kazanan Galatasaray, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe adlarını yarı finale yazdırdı. Bu turda Galatasaray, Konyaspor'la; Trabzonspor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olacak bu mücadeleler öncesi maçların çift maç usulüne göre oynanıp oynanmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?

Türkiye Kupası, bu yıl da büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarı finalde Trabzonspor, Göztepe ve Konyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelelerden galip çıkan takımlar, finale çıkacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?

ZTK YARI FİNAL PROGRAMI BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Konyaspor-Galatasaray

Trabzonspor-Göztepe

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?

KONYASPOR-GALATASARAY ZTK MAÇI NE ZAMAN?

TFF tarafından yayımlanan programa göre Konyaspor-Galatasaray maçı 22 Nisan Salı saat 20.30'da gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, çift maç mı yapılacak?

TRABZONSPOR-GÖZTEPE ZTK MAÇI NE ZAMAN?

TFF tarafından yayımlanan programa göre Trabzonspor Göztepe maçı 24 Nisan Perşembe saat 20.30'da başlayacak.