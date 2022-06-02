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Haberler Yaşam Zonguldak’ta Gezilecek Yerler - Zonguldak’ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:49

Zonguldak’ta Gezilecek Yerler - Zonguldak’ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Kara elmas diyarı, Karadeniz'in mavi denizi ve yemyeşil bitki örtüsünün bir arada olduğu Zonguldak birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış aynı zamanda birbirinden güzel doğal mekanları ile oldukça önemli bir ilimizdir. Bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımız için Zonguldak'ta görülmeye değer mekanlar hakkında bilgileri bir araya getirdik. Zonguldak'ta gezilecek yerler nelerdir? Zonguldak'ta gezilecek tarihi ve turistik mekanlar nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Zonguldak’ta Gezilecek Yerler - Zonguldak’ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Zonguldak, yeşil ve mavinin şahane uyumunun gözler önüne serildiği doğaya, ziyaretçilerinin oldukça güzel ve nitelikli zaman geçirebileceği birçok tarihi, turistik mekâna ve müzelere sahip bir şehirdir. Peki, Zonguldak'ta gezilecek doğal mekanlar nelerdir? Zonguldak'ta gezilecek müzeler nelerdir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Zonguldak’ta Gezilecek Yerler - Zonguldak’ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Zonguldak'ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Doğası, türlü medeniyetlerden kalma mirasları ve Türkiye'nin en meşhur maden ocakları ile görülmeye değer illerinden biri olan Zonguldak'ın mutlaka gezilmesi gereken mekanlarını sizler için şöyle listeleyebiliriz;

Zonguldak Maden Müzesi

Çınartepe Mahallesi'nde yer alan bu müze, Zonguldak'ın en mühim üretim kaynağı olan kömür madeni ve işletmeciliği hakkında detaylı bilgileri ziyaretçilerine aktarmaktadır. Merkeze yakın bir konumda olan Maden Müzesi mutlaka gezilmesi gereken turistik mekanlar arasında yer almaktadır.

Karadeniz Ereğli Müzesi

Diğer ismiyle Halil Paşa Konağı, 19. Yüzyılda padişah 2. Abdülhamit döneminde inşa ettirilmiştir. Tarihe ait birçok eserin sergilendiği bu konak, 1988 yılında Kültür Bakanlığına tahsis edilmiş ve müze olarak faaliyete geçmiştir.

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Zonguldak’ta Gezilecek Yerler - Zonguldak’ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Çanakçılar Özel Etnografya ve Arkeoloji Müzesi

Gökçebey ilçesinde yer alan bu müze ,seramik çalışmaları örneklerinin ve aynı zamanda bölgedeki bazı çalışmaları esnasında elde edilen arkeolojik eserlerin sergilendiği turistik bir mekândır. İlaveten .üzenin bahçesi ise birçok hayvan türünün olduğu hayvanat bahçesidir. Ziyaretçilerin oldukça keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyan bu müze Zonguldak'ın önemli turistik mekanlarından biridir.

Deniz Feneri

Zonguldak merkeze 2 kilometre uzaklıkta olan bu mekan, denizden yaklaşık olarak 50 metre yüksekliği ve 1908 senesinde yapılmış kulesiyle tam bir görsel ziyafet sunmaktadır. Fenerin 2012 yılında restorana çevrilmesi sıklıkla ziyaret edilmesine neden olmaktadır.

Zonguldak’ta Gezilecek Yerler - Zonguldak’ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Zonguldak'ta Gezilecek Doğal Mekanlar Nelerdir?

Yemyeşil bitki örtüsü ve uçsuz bucaksız Karadeniz kıyıları ile bambaşka bir güzellik olan Zonguldak'ta görülmeye değer çokça doğal mekan vardır. Bahsi geçen bu mekanları şöyle listeleyebiliriz;

Kayalıdere Şelalesi

Zonguldak il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olan bu şelale irili ufaklı 7 kaynaktan oluşmaktadır. Etrafının ormanla çevrili olmasıyla güzelliği ikiye katlanan Kayalıdere Şelalesi doğa sever ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir.

Harmankaya Şelalesi

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Harmankaya Şelalesi, Karagöl Deresinin kil taşı tabakalarını aşındırması sonucunda oluşmuştur. Şelaleyi görebilmek için uzun bir yol yürümek gereklidir. Eğer doğa sporlarından hoşlanıyorsanız Zonguldak'ta mutlaka uğramanız gereken yerlerden biridir.

Zonguldak’ta Gezilecek Yerler - Zonguldak’ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Cehennemağzı Mağaraları

Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan bu mekan, eski adıyla kutsal su anlamına gelen Cehennemağzı Mağaraları 3 mağaranın yan yana gelmesiyle oluşmuştur. Ziyaretçilerine eşsiz bir tecrübe tattıran bu doğal mekan Pazartesi günleri hariç ziyarete açıktır.

Gökgöl Mağarası

Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökgöl Mağarası 3 bin 350 metre uzunluğunda nadide bir mağaradır. Onu diğer mağaralardan farklı kılan sadece büyüklüğü değil, mağaranın içindeki doğal mikro klima özelliğinin astım hastalarına iyi gelmesidir. Haftanın her günü ziyarete açık olan Gökgöl Mağarası Zonguldak'ın önemli doğal mekanlarından birisidir.

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