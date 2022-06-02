Zonguldak’ta Gezilecek Yerler - Zonguldak’ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Zonguldak'ta Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Doğası, türlü medeniyetlerden kalma mirasları ve Türkiye'nin en meşhur maden ocakları ile görülmeye değer illerinden biri olan Zonguldak'ın mutlaka gezilmesi gereken mekanlarını sizler için şöyle listeleyebiliriz;

Zonguldak Maden Müzesi

Çınartepe Mahallesi'nde yer alan bu müze, Zonguldak'ın en mühim üretim kaynağı olan kömür madeni ve işletmeciliği hakkında detaylı bilgileri ziyaretçilerine aktarmaktadır. Merkeze yakın bir konumda olan Maden Müzesi mutlaka gezilmesi gereken turistik mekanlar arasında yer almaktadır.

Karadeniz Ereğli Müzesi

Diğer ismiyle Halil Paşa Konağı, 19. Yüzyılda padişah 2. Abdülhamit döneminde inşa ettirilmiştir. Tarihe ait birçok eserin sergilendiği bu konak, 1988 yılında Kültür Bakanlığına tahsis edilmiş ve müze olarak faaliyete geçmiştir.