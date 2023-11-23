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Haberler Yaşam Zonguldak’ta vicdanları sızlatan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor
Giriş Tarihi: 23.11.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 16:40

Zonguldak’ta vicdanları sızlatan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bozhane Limanı'nda sokak kedisi, fırtınada kaybettiği 6 yavrusunu arıyor. Amatör balıkçı Bünyamin Bülbül, "Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık" diye konuştu…

DHA
Zonguldak’ta vicdanları sızlatan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışta, 2 gemi karaya otururken, 'Kafkametler' isimli gemi de battı.

Zonguldak’ta vicdanları sızlatan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

Dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki çok sayıda iş yeri de hasar gördü. Bozhane Limanı'nda bir sokak kedisinin 6 yavrusu da fırtına da kayboldu.

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Zonguldak’ta vicdanları sızlatan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

Sokak kedisi her gün geldiği limanda miyavlayarak yavrularını arıyor.

Zonguldak’ta vicdanları sızlatan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

Bölgede amatör balıkçılık yapan Bünyamin Bülbül, "Biz balık tutmaya geldiğimizde burada yavruları vardı. Biz de besliyorduk. Küçüktü yavrular.

Zonguldak’ta vicdanları sızlatan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık.

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