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Zonguldak’ta vicdanları sızlatan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor
Giriş Tarihi: 23.11.2023 16:40
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
16:40
Zonguldak’ta vicdanları sızlatan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bozhane Limanı'nda sokak kedisi, fırtınada kaybettiği 6 yavrusunu arıyor. Amatör balıkçı Bünyamin Bülbül, "Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık" diye konuştu…