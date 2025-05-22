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Haberler Yaşam Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:05

Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Aksiyon ve gerilim tutkunlarını ekran başına kilitleyen "Zor Ölüm 2" yeniden gündemde! Ünlü yönetmen Renny Harlin'in yönetmenliğini üstlendiği ve 1990 yılında vizyona giren bu efsane yapım, televizyonlarda yeniden yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin merak odağı haline geldi. Serinin ikinci filmi olan "Zor Ölüm 2" (Die Hard 2), hem temposu yüksek sahneleriyle hem de unutulmaz performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Zor Ölüm 2 Die Hard 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Zor Ölüm 2 filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çeken yapımın yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Başrollerinde ise sinema dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen film, sosyal medyada ve arama motorlarında yeniden gündeme geldi. Peki, Zor Ölüm 2'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Zor Ölüm 2 Die Hard 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

ZOR ÖLÜM 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Dedektif Mcclain (Bruce Willis) bir kez daha başını derde sokmuştur. Washington'un Dulles havaalanı üzerinde turlamakta olan yolcu uçağında karısı da bulunmaktadır. Havaalanı iniş sistemi teröristler tarafından ele geçirilmiştir ve onların kontrolündedir.

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Zor Ölüm 2 Die Hard 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

John, nerdeyse her hareketine muhalefet eden havaalanı yetkililerine rağmen teröristleri yenmeli ve uçağın yakıtı bitmeden yere inmesini sağlamalıdır.

Zor Ölüm 2 Die Hard 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

ZOR ÖLÜM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Bonnie Bedelia

William Sadler

Reginald VelJohnson

William Atherton

Franco Nero

Dennis Franz

John Amos

Art Evans

Fred Thompson

John Leguizamo

Tom Bower

Don Harvey

Sheila McCarthy

Robert Patrick

Robert Costanzo

Tony Ganios

Colm Meaney

Mark Boone Junior

Tom Verica

John Costelloe

Vondie Curtis-Hall

Peter Nelson

Zor Ölüm 2 Die Hard 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Karla Tamburrelli

Sherry Bilsing

Steve Pershing

Robert Sacchi

Michael Francis Clarke

Dale Jacoby

Jeff Langton

Don McGovern

Robert Martin Steinberg

Ben Lemon