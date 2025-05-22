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Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
16:05
Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Aksiyon ve gerilim tutkunlarını ekran başına kilitleyen "Zor Ölüm 2" yeniden gündemde! Ünlü yönetmen Renny Harlin'in yönetmenliğini üstlendiği ve 1990 yılında vizyona giren bu efsane yapım, televizyonlarda yeniden yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin merak odağı haline geldi. Serinin ikinci filmi olan "Zor Ölüm 2" (Die Hard 2), hem temposu yüksek sahneleriyle hem de unutulmaz performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne, oyuncuları kimler?