Zor Ölüm 2 (Die Hard 2) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

ZOR ÖLÜM 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Dedektif Mcclain (Bruce Willis) bir kez daha başını derde sokmuştur. Washington'un Dulles havaalanı üzerinde turlamakta olan yolcu uçağında karısı da bulunmaktadır. Havaalanı iniş sistemi teröristler tarafından ele geçirilmiştir ve onların kontrolündedir.