Birlikte, hem şefkatli hem de güvenilir bir kişi yaratırlar. Arkadaşları onları "aile" olarak tanımlar ve bu onlar için genellikle abartılı bir tanım olmaz. 24. doğum gününe sahip biri tarafından sevilmek, her zaman ait olduğunuz bir yere sahip olmak anlamına gelir.