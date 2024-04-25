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Haberler Yaşam ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? TFF duyurdu!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 20:53

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? TFF duyurdu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri, sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu karşılaşmalarla 23 Nisan'da başlayan yarı final maçlarının ilk turu sonuçlandı. Yarı finalde Beşiktaş, Ankaragücü ile, Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ilk tur maçlarında Ankaragücü ile berabere kalarak avantaj elde etti. Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük 3-2 mağlup ederek avantajı yakaladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? İşte, ZTK yarı final rövanş maçları detayları

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? TFF duyurdu!

ZTK yarı final rövanş maçları ne zaman, hangi tarihte sorusu sorgulanıyor. ZTK ilk tur maçları tamamlandı. İlk tur sonunda Trabzonspor ve Beşiktaş rakiplerine karşı avantaj elde ettiler. TFF'nin yayınladığı takvimde rövanş maçları tarihleri belli oldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı tarihleri ve detaylar.

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? TFF duyurdu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final birinci maçları 23 ve 24 Nisan'da oynandı. Rövanşlar ise 7 ve 8 Mayıs'ta oynanacaktır.

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ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? TFF duyurdu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ 2024

Beşiktaş - Ankaragücü : 7 Mayıs Salı / 20:30

Karagümrük - Trabzonspor : 8 Mayıs Çarşamba / 20:30

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? TFF duyurdu!

HANGİ TAKIM NASIL FİNALE KALIR?

Türkiye Kupası'nda deplasman golü kuralı uygulanmıyor. Beşiktaş - Ankaragücü karşısında her türlü galibiyette tur atlayacak.

Benzer şekilde Ankaragücü, deplasmanda siyah-beyazları mağlup etmesi durumunda final oynayacak. Mücadele beraberlikle tamamlanması durumunda finale yükselen takımı uzatmalar belirleyecek.

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? TFF duyurdu!

Rakibini ilk karşılaşmada 3-2 mağlup eden Trabzonspor, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda finale yükselecek.

Karagümrük'ün maçı tek farklı kazanması durumunda mücadele uzarken iki farklı galibiyette ise Karagümrük doğrudan finale kalacak.

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