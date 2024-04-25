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ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? TFF duyurdu!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
20:53
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri, sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu karşılaşmalarla 23 Nisan'da başlayan yarı final maçlarının ilk turu sonuçlandı. Yarı finalde Beşiktaş, Ankaragücü ile, Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ilk tur maçlarında Ankaragücü ile berabere kalarak avantaj elde etti. Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük 3-2 mağlup ederek avantajı yakaladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? İşte, ZTK yarı final rövanş maçları detayları