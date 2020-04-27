Şebin cevizini don vurdu

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don Şebin Cevizi’nde yüzde 70’lik rekolte zararına yol açtığı belirtildi.İlçenin özellikle dere yatağında bulunan ve ceviz ağaçlarının en çok bulunduğu bölgeler olan bin rakımın altındaki ceviz ağaçlarının tamamının, dondan dolayı verim alınamayacak duruma geldiği belirtildi.Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, ceviz ağaçlarının tam açmaya başladığında don tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek ilçe rekoltesinin yüzde 70 oranında kayba uğradığını söyledi.Ziraat Odası Başkanı Arslan “Bu sene alçak kesimlerde, bilhassa bin rakımın altındaki kesimlerimizde ceviz ağaçlarımızı tamamen zirai don olayı götürmüştür. Geçtiğimiz günlerde 23 Nisanı,24 Nisana bağlayan gece hava sıcaklığı eksi 5 derecelere düşünce zirai don yaşandı. Yaşanan don olayında bin rakımın altındaki cevizlerde tamamen zirai don meydana geldi. Ceviz üretiminin ilçemizdeki rekoltesinde yüzde 70 bir kayıp yaşandı. İlçe ekonomisinin yüzde 30’unu ceviz üretimi karşılamaktadır. Buna göre yüzde 70’lik bir kayıp çok ciddi bir kayıp olmuştur. Geçen yıl 600 ton olan şebin cevizi rekoltesinin bu yıl 250 tonlara düşeceği görülüyor ancak zirai dondan dolayı saha tespitleri devam etmektedir” dedi.Şebin cevizini diğer cevizlerden ayıran özelliklerin olduğunu ifade eden Arslan “Şebin cevizi Türkiye’de hak ettiği bir marke değerine sahiptir. Şebin cevizi ince kabuklu ve hiçbir bölgedeki cevizlerde olmadığı kadar aramaya sahiptir. Alzheimer, kolestrol, tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği de kanıtlanmıştır” bilgisini verdi.