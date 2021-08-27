2021-YÖKDİL/2 sınavı ÖSYM'nin sınav takviminde belirtildiği üzere bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde YÖKDİL sınav giriş belgesi ekranı erişime açılmış, sınava ilişkin son ikazlar yapılmıştı. Yapılan açıklamalarla YÖKDİL ne zaman düzenlenecek, bu hafta sonu mu, hangi gün yapılacak soruları da yanıt buldu. YÖKDİL/2 sınavı tarihi ve süresi haberimizde.

YÖKDİL NE ZAMAN VE HANGİ GÜN YAPILACAK?

2021-YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos Pazar günü; İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.