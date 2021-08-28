Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle haftada iki defa düzenlenen On Numara çekilişi bugün de heyecanla takip ediliyor. Kazandıran numaralar MP TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. MPİ 27 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı haberimizde. İşte Milli Piyango Online ile On Numara sonuç sorgulama ekranı!
ON NUMARA NE KADAR DEVRETTİ?
Binlerce vatandaşın ikramiye için yarıştığı 23 Ağustos On Numara çekilişi 435.756,24 Türk Lirası devretti.
27 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI
Sen Seç, Sistem Oyunu, Çoklu Çekiliş gibi opsiyonlarla oynanan On Numara oyunu kazandırmaya devam ediyor. Toplam 80 numara içinden 22 şanslı numara büyük ikramiyeyi kazandırıyor. En az 10 numarayı yakalayanlar büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 27 Ağustos'ta düzenlenen 68 numaralı çekiliş saat 20:00'de gerçekleşti.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ağustos On Numara sonuçları: 57, 51, 79, 42, 44, 77, 38, 28, 32, 64, 35, 74, 5, 24, 19, 20, 71, 52, 33, 53, 61, 76
Kazanan rakamların küçükten büyüğe sıralanışı: