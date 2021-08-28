27 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

Sen Seç, Sistem Oyunu, Çoklu Çekiliş gibi opsiyonlarla oynanan On Numara oyunu kazandırmaya devam ediyor. Toplam 80 numara içinden 22 şanslı numara büyük ikramiyeyi kazandırıyor. En az 10 numarayı yakalayanlar büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 27 Ağustos'ta düzenlenen 68 numaralı çekiliş saat 20:00'de gerçekleşti.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ağustos On Numara sonuçları: 57, 51, 79, 42, 44, 77, 38, 28, 32, 64, 35, 74, 5, 24, 19, 20, 71, 52, 33, 53, 61, 76

Kazanan rakamların küçükten büyüğe sıralanışı: