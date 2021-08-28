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Haberler Güncel Haberleri On Numara sonuç sorgulama MPİ ekranı için tıkla: Milli Piyango Online ile 27 Ağustos 2021 On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 28.8.2021 19:11 Son Güncelleme: 28.8.2021 19:11

On Numara sonuç sorgulama MPİ ekranı için tıkla: Milli Piyango Online ile 27 Ağustos 2021 On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

On Numara sonuç sorgulama MPİ ekranı için tıkla: Milli Piyango Online ile 27 Ağustos 2021 On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

Haftanın son On Numara çekilişi bugün gerçekleştirildi ve kazanan numaralar belirlendi. Şans oyunu sevenlerin en çok tercih ettiği oyunlardan On Numara sonuç ve bilet sorgulama ekranı MPİ ve sabah.com.tr’de yer alıyor. 435 bin TL’nin üzerinde devreden şans oyunu, haftanın ikinci ve son çekilişiyle bugün de kazandırdı. İşte Milli Piyango Online ile 27 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları.

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle haftada iki defa düzenlenen On Numara çekilişi bugün de heyecanla takip ediliyor. Kazandıran numaralar MP TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. MPİ 27 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı haberimizde. İşte Milli Piyango Online ile On Numara sonuç sorgulama ekranı!

ON NUMARA NE KADAR DEVRETTİ?

Binlerce vatandaşın ikramiye için yarıştığı 23 Ağustos On Numara çekilişi 435.756,24 Türk Lirası devretti.

27 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

Sen Seç, Sistem Oyunu, Çoklu Çekiliş gibi opsiyonlarla oynanan On Numara oyunu kazandırmaya devam ediyor. Toplam 80 numara içinden 22 şanslı numara büyük ikramiyeyi kazandırıyor. En az 10 numarayı yakalayanlar büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 27 Ağustos'ta düzenlenen 68 numaralı çekiliş saat 20:00'de gerçekleşti.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ağustos On Numara sonuçları: 57, 51, 79, 42, 44, 77, 38, 28, 32, 64, 35, 74, 5, 24, 19, 20, 71, 52, 33, 53, 61, 76

Kazanan rakamların küçükten büyüğe sıralanışı:

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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