Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenlenmeye devam ederken 2021 YÖKDİL sınavı için beklenen gün geldi. Çeşitli sebeplerle yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katılım sağladığı sınavla ilgili olarak bu noktada "2021 YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan 80 soruluk sınav 3 saat sürecek. Peki, YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gibi detaylar...