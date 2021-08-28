Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenlenmeye devam ederken 2021 YÖKDİL sınavı için beklenen gün geldi. Çeşitli sebeplerle yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katılım sağladığı sınavla ilgili olarak bu noktada "2021 YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan 80 soruluk sınav 3 saat sürecek. Peki, YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gibi detaylar...
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açılmıştı. Yarınki sınava katılım sağlayacak olan adaylar ise sınav öncesinde belgelerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden TC kimlik ve şifreleri ile yaptıkları girişin ardından temin edebilecek.
YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylara sorulan 80 soru için 3 saatlik süre tanınacak. Bu kapsamda 180 dakika sürecek olan sınava katılacak kişilerin saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı biliniyor.
Öte yandan YÖKDİL sınavı 29 Ağustos saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YÖKDİL sınavına ilişkin sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili bir bilgi bulunmuyor.