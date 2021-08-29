Sağlık ocağı ve eczaneler 30 Ağustos’ta açık mı? 30 Ağustos aile hekimliği ve eczaneler yarın çalışıyor mu, kapalı mı? İşte merak edilenler

Vatandaşların ikamet adresine en yakın sağlık danışmanları olan aile hekimleri ve eczanelerin çalışma durumu güncel olarak takip ediliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos'ta sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusu da bu kapsamda araştırılıyor. 30 Ağustos Pazartesi günü Aile Sağlığı Merkezi ve eczane çalışıyor mu, aile hekimleri için randevu alınır mı gibi sorular gündeme dair merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 30 Ağustos çalışma durumu.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil olması dolayısıyla 30 Ağustos'ta eczaneler faaliyet göstermeyecek ancak nöbet sistemiyle çalışılacak. Vatandaşlar en yakında bulunan nöbetçi eczaneyi bularak 24 saat ilaç ve tıbbi ekipman ihtiyacını karşılayabilecek.