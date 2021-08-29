Sağlık ocağı ve eczaneler 30 Ağustos’ta açık mı? 30 Ağustos aile hekimliği ve eczaneler yarın çalışıyor mu, kapalı mı? İşte merak edilenler

Vatandaşların ikamet adresine en yakın sağlık danışmanları olan aile hekimleri ve eczanelerin çalışma durumu güncel olarak takip ediliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos'ta sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusu da bu kapsamda araştırılıyor. 30 Ağustos Pazartesi günü Aile Sağlığı Merkezi ve eczane çalışıyor mu, aile hekimleri için randevu alınır mı gibi sorular gündeme dair merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 30 Ağustos çalışma durumu.
30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil olması dolayısıyla 30 Ağustos'ta eczaneler faaliyet göstermeyecek ancak nöbet sistemiyle çalışılacak. Vatandaşlar en yakında bulunan nöbetçi eczaneyi bularak 24 saat ilaç ve tıbbi ekipman ihtiyacını karşılayabilecek.
30 AĞUSTOS'TA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Sağlık Ocakları yani Aile Sağlığı Merkezleri hafta sonu ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle aile hekimleri de 30 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen Zafer Bayramı'nda çalışmayacak.
30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI?
30 Ağustos'ta resmi tatil dolayısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar izinli kabul edilecek. Hastaneler de bu duruma dahil olacağından muayenehaneler bir günlüğüne kapalı olacak. Doktor randevusu almak isteyen vatandaşlar 31 Ağustos Salı günü itibariyle randevu oluşturabilecek ve muayene olabilecek. Hafta sonu ve 30 Ağustos'ta acil sağlık desteği alması gereken vatandaşlar için ise hastanelerin Acil bölümleri 24 saat hizmet veriyor.