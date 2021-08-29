On binlerce aday yarın dil yeterliliği gerektiren alanlarda kullanmak üzere YÖKDİL sınavına girecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavda İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerindeki yeterlilik sınanıyor. Peki yarın düzenlenecek olan YÖKDİL saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte YÖKDİL sınav süresi ve ayrıntılar.
YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
YÖKDİL sınavının ne zaman başlayıp biteceği hem sınava girecek adaylar hem de yakınları tarafından merak ediliyor. 29 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan sınav, saat 10:15'te başlayacak, 13:15'te son bulacak.
YÖKDİL SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
YÖKDİL sınavı 180 dakika (3 saat) sürüyor. Sınava giren adaylar ilk 50 dakika ve son 15 dakika sınav salonundan çıkamıyor.
YÖKDİL SINAVDAN NE ZAMAN ÇIKILABİLİR?
Adayların, sınavın ilk 50 dakikası ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkması yasaktır. Adaylar, 10:15'te başlayacak sınavdan en erken 11:05'te çıkabilir. ÖSYM, adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınamayacağını hatırlatarak uyarıda bulundu.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
YÖKDİL'e giren adayların sınav boyunca yanında bulundurması gereken sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınıyor. T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra belgeyi indirmek ve çıktısını almak gerekiyor.
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