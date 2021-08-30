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Giriş Tarihi: 30.8.2021 08:10 Son Güncelleme: 30.8.2021 08:10

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda (Pazartesi) Kargolar dağıtım yapacak mı?

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Pazartesi Kargolar dağıtım yapacak mı?

30 Ağustos resmi tatil nedeniyle birçok kurum hizmet vermezken öte yandan kargo şirketlerinin dağıtıma devam edip etmediği konusu merak ediliyor. İnternet alışverişinin arttığı son dönemde alışveriş yapan ve farklı nedenlerle kargo bekleyen vatandaşlar “Bugün kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı bilindiği üzere ülkemizde resmi tatil sayılıyor. Peki, 30 Ağustos bugün kargolar açık mı olacak, dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar...

Aras, MNG, Sürat, PTT gibi kargo şirketlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet verip vermediği konusu araştırılmaya başlandı. "Bugün kargom gelir mi?" sorusu birçok vatandaşın gündeminde yer alırken genel olarak bankalar gibi bu tür işletmeler de resmi tatillerde hizmet vermiyor. Hal böyleyken "30 Ağustos bugün kargolar açık mı olacak, kargolar dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?" şeklinde araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

30 AĞUSTOS BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle resmi tatil olacak. Genel olarak bilindiği üzere birçok işletme gibi Kargolar da resmi tatillerde çalışmıyor. Bu nedenle kargoların Salı günü dağıtıma çıkacağı biliniyor.
Öte yandan kargo şirketlerinin müşteri hizmetlerinden de detaylı bilgi edinebilirsiniz.

30 Ağustos’ta kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yarın kargolar çalışıyor mu, teslimat yapıyor mu? İşte merak edilenler

Kargoların yanı sıra pazartesi günü noterler, bankalar, PTT'ler ve daha birçok kurum kapalı olacak.

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda (Pazartesi) Kargolar dağıtım yapacak mı?
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