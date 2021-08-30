Aras, MNG, Sürat, PTT gibi kargo şirketlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet verip vermediği konusu araştırılmaya başlandı. "Bugün kargom gelir mi?" sorusu birçok vatandaşın gündeminde yer alırken genel olarak bankalar gibi bu tür işletmeler de resmi tatillerde hizmet vermiyor. Hal böyleyken "30 Ağustos bugün kargolar açık mı olacak, kargolar dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?" şeklinde araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...