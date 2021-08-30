Televizyon ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından söz ettiren Mehmet Şef, programın en çok öne çıkan isimlerinden birisi. Genellikle yarışmacılara sert bir tavır takınan Mehmet Şef, aynı zamanda hayatı ve başarılı aşçılık geçmişiyle de en çok araştırılan kişiler arasında bulunuyor. MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar, sol elinin sürekli cebinde olması da izleyenler tarafından sosyal medyada farklı şekillerde değerlendiriliyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, neden sol elini saklıyor? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;
MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim alan Mehmet Şef, 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.
2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.
2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.
Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü şefler arasında yer alan Bolulu Mehmet Yalçınkaya'nın fotoğraflarında sol elini saklamasının nedeni ortaya çıktı.
İddialara göre MasterChef Mehmet Şef'in sol elindeki parmaklarından bazıları yine mutfakta bir iş kazası sonucunda kesildi. Bu ayrıntının bugüne kadar fark edilmemesi sürpriz olurken bazıları ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirtiyor.
Mehmet Şef'ten konuyla ilgili açıklama ise gelmedi.