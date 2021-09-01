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Giriş Tarihi: 1.9.2021 16:33

Jurassic World filminin konusu ne? Jurassic World filmi oyuncuları kimler?

Jurassic World filminin konusu ne? Jurassic World filmi oyuncuları kimler?

Sinemanın unutulmazları arasında yer alan Jurassic Park serisinin dördüncü filmi olan Jurassic World, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Jurassic World filmi de diğer üç film gibi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. 2015 yılında vizyona giren bilimkurgu ve macera türünde filmin yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow oturuyor. İşte, Jurassic World filmi konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler...

Colin Trevorrow tarafından yönetilen Jurassic World filmi, bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. 2015 yılında vizyona giren film, Jurassic Park serisinin dördüncü devam filmidir. Benzersiz konusu ve geniş oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken film, izleyenleri yine farklı bir maceraya götürecek. Bu doğrultuda, 'Jurassic World filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?' sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, Jurassic World filmi konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler

JURASSIC WORLD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'ın tasarladığı sıradışı park projesi, yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı, tam teşekküllü bir park ortaya çıkar. Ne var ki Jurassic World adındaki bu parkın sahibi Simon Masrani ve yardımcıları için, yıllar içerisinde azalan ziyaretçi sayısı çok büyük bir soruna dönüşür. Bu nedenle ziyaretçilerin ilgisini artırmak amacıyla riskli bir planı uygulamaya koyarlar. Simon Masrani'nin sahibi olduğu şirket, parktaki dinozorların genlerinden yeni bir dinozor türü yaratmaya karar verir. Ancak bu plan, ada sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak ciddi bir tehditle sonuçlanır.

JURASSİC WORLD FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Chris Pratt
  • Bryce Dallas Howard
  • Vincent D'Onofrio
  • Ty Simpkins
  • Nick Robinson
  • Omar Sy
  • B. D. Wong
  • Irrfan Khan

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Jurassic World filminin konusu ne? Jurassic World filmi oyuncuları kimler?
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