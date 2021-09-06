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Haberler Güncel Haberleri Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Selin Yağcıoğlu çocuğu var mı ve evli mi?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:03 Son Güncelleme: 6.9.2021 16:04

Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Selin Yağcıoğlu çocuğu var mı ve evli mi?

Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Selin Yağcıoğlu çocuğu var mı ve evli mi?

Son günlerde oyuncu Berk Atan’la ilişkisiyle gündeme gelen Selin Yağcıoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. 29 yaşındaki influencer, “Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?” gibi sorularla inceleniyor. Selin Yağcıoğlu’nun özel hayatı, çocuğu var mı, evli mi gibi sorularla gündeme geliyor. İşte influencer hakkında merak edilenler.

Selin Yağcıoğlu, oyuncu Berk Atan'la ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Spor spikerliği geçmişi bulunan ve şu anda influencer olarak tanınan Yağcıoğlu, "Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında, kilosu ve boyu kaç?" gibi sorularla gündeme geliyor. Su adında bir kızı olan Selin Yağcıoğlu ailesi, eski eşi ve çocuğu yönünden de araştırılıyor. İşte Yağcıoğlu'nun özel hayatına ilişkin merak edilenler.

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Selin Yağcıoğlu 15 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Yağcıoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çeşitli kanallarda spor spikerliği yapan Yağcıoğlu şuan influencerlık yapmaktadır.

SELİN YAĞCIOĞLU ÇOCUĞU VAR MI?

Yağcıoğlu'nun Gökhan Balarısı ile evliliğinden Su adında bir kızı vardır. 2019 yılında dünyaya gelen Su 2 yaşında.

SELİN YAĞCIOĞLU BOYU VE KİLOSU

31 yaşındaki Yağcıoğlu 169 cm boyunda ve 50 kilodur.

SELİN YAĞCIOĞLU KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Yağcıoğlu'nun Youtube'da 221 bin abonesi, Instagram'da 650 bin takipçisi var.

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Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Selin Yağcıoğlu çocuğu var mı ve evli mi?
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