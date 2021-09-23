Bu yıl ikincisi yapılan ALES sınavı 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sözel ve sayısal sorulardan oluşan çoktan seçmeli sınavı tamamlayan adaylar, lisansüstü öğrenim ve akademik kariyerleri için ihtiyaç duydukları ALES puanı hakkında araştırma yapıyor. ALES sonuçları ne zaman açıklanır, kaç gün sürer, hangi tarihte açıklanacak gibi sorularla incelenen bu konu, ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buluyor. İşte sınav sonuç tarihi ve ALES puan hesaplama yöntemi!

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.