Bu semptomlara dikkat! Özellikle hamilelikte risk artıyor...

Tüm dünyada 13 Ekim tarihinde pıhtı nedeniyle gelişen hastalıklar, risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla "Dünya Tromboz Günü" olarak kutlanmaktadır. Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneğinin bir alt kuruluşu olan Dünya Tromboz Günü Global Organizasyonu'nun yönetim kurulunda görev alan ilk Türk Damar Cerrahı Prof. Dr. Mert Dumantepe bugünün önemine değindi.

Tromboz teriminin eski çağlara dayandığını belirten Prof. Dr. Mert Dumantepe, "Tromboz teriminin kökeni Antik çağa dayanır. 'Thrombós' kelimesi eski Yunancada 'tıkaç' demektir. Dolayısıyla tromboz, bir kan damarının kan pıhtısı (tromboz) nedeniyle tıkanması anlamına gelir. Derin Ven Trombozu (DVT) vücudun, derin toplardamarları içerisinde pıhtı oluşumu ile seyreden bir durumdur" dedi. Pıhtıların oluşmasının pek çok nedeni olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dumantepe, "Pıhtılar, kanın akışkanlığının değiştiği ve kümeleşmeye eğilimin olduğu büyük cerrahi ve ortopedik ameliyatlar, immobilite, uzun yolculuklar, obesite, hamilelik, hormon replasman tedavisi alma, kanser ve bazı kalıtsal kan hastalıkları durumlarında oluşur. Yıllık olarak görülme sıklığı her 10.000 kişide 5-20 hasta arasında değişmektedir. İnsidansı, 60 yaş üzerinde %1' e kadar yükselmektedir. Amerikan istatistiklerine göre yılda "3 milyondan" fazla fazla insan kan pıhtısına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir" diye ekledi.

Hamilelikte Derin Ven Trombozu Riski Artıyor

Hamilelik döneminin derin ven trombozu oluşumu açısından riskli bir dönem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dumantepe, "Hamilelik döneminde salgılanan hormonlar, kan yoğunluğunun artması ve özellikle hamileliğin son 3 ayında bebek ve uterus'un (Rahim) kasık bölgesindeki toplardamarlar üzerine yaptığı baskı nedeniyle derin ven trombozu riskini artar. 1.000 hamile kadından yaklaşık 1 tanesi hamileyken veya doğum yaptıktan sonraki yaklaşık altı ay içinde bu rahatsızlığı yaşayabiliyor. Doğum sonrası ilk 40 günde (Post partum dönem) özellikle sezeryan ile doğum yapan ve ameliyata bağlı ağrıları nedeniyle hareketsiz kalan annelerde derin ven trombozu riski artıyor" şeklinde konuştu.

Semptomlara Dikkat Edilmesi Gerekiyor

Toplardamarlardaki pıhtı hastalığının akut döneminde fark edilen semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Dumantepe, sözlerine şöyle devam etti: "Toplardamarlardaki pıhtı hastalığı akut döneminde şiddetli bacak ağrısı, şişlik, kızarıklık gibi bulgulara neden olur. Eğer bacaktaki pıhtıdan kopan bir parça kan yoluyla taşınır ve akciğer atardamarlarını tıkarsa, ölümcül bir komplikasyon olan akciğer embolisi gelişir. Bu hastalarda açıklanamayan nefes darlığı, derin nefes alırken ağrı, öksürük ile beraber kan gelmesi gibi semptomlar görülür. Erken tanı ve doğru tedavi ölümcül bir komplikasyon olan "akciğer embolisi" ve diğer bir ciddi komplikasyon olan "tekrarlayan DVT" oluşumunu yüksek oranda engeller."

Geleneksel Tedavi Pıhtının Kendisini EritmezYöntemi

Toplumda bilinenin aksine, geleneksel tedavi yöntemlerinin pıhtıyı eritici etkisi olmadığını belirten Prof. Dr. Mert Dumantepe, "DVT'nin geleneksel tedavisi kan sulandırıcı ilaçların kullanılması ile sağlanır. Antikoagülan; yani kan sulandırıcı tedavi, pıhtı genişlemesini ve embolizasyonu (pıhtıdan kopan bir parçanın başka organlara gitmesini) etkin bir şekilde engeller; ancak pıhtının kendisini eritici etkisi yoktur. Bu nedenle bilinenin aksine hastalığı tedavi etmez! Antikoagülanların en önemli yan etkisi, kanamalar olabilir. Bu durum yaşamı tehlikeye varacak derecede de olabilir. Bunun için Kan sulandırıcı kullanan hastalar düzenli olarak kan tahlili yaptırarak kanın sulanma oranını ölçtürmelidirler" diye ifade etti.

Modern Tıp ile Pıhtı Eritici Çözüm Yöntem

Prof. Dr. Mert Dumantepe, modern tıptaki gelişmelerin pıhtıyı eritmede en etkili ve ideal çözümlerden biri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Modern tıptaki gelişmeler ve kateter yöntemleri sayesinde erken dönemde direkt pıhtının içine girilerek, aktif şekilde pıhtı erimesinin sağlanması ile hastalar tedavi edilerek komplikasyonlar önlenebilmektedir. Bu yöntemler anjiografi eşliğinde kateterlerle direk pıhtın içine girmek pıhtıyı eritici ilaçların tıkalı damara verilmesi ya da pıhtının kateterler yoluyla parçalanması ya da direk aspirasyon kateterleri ile pıhtının aspire edilmesini içermektedir. Şu an aktif olarak kullandığımız "Farmako-mekanik Trombektomi ve Kateter yollu Trombolitik Tedavi" yöntemleriyle; Özellikli kateteter sistemleri ile lokal anestezi altında, bir iğne deliğinden direkt olarak damarın içine girip pıhtıyı damarın içinden temizleme işlemini gerçekleştirilebilmektedir. Bu tedavi ile pıhtı eritici ilacın direk pıhtının içine verilmesi ve çok az miktarda kan sulandırıcı kullanılması sebebi ile önemli kanama oranları kıyaslanmayacak derecede düşüktür."

Yönetim Kurulundaki İlk Türk Doktor

Yüzlerce profesyonel sağlıkçı, sağlık kuruluşu ve sağlık savunucusunun desteğiyle Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği tarafından yürütülen bu önemli organizasyonun yönetim kuruluna seçilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Dumantepe, aldığı davetle bu önemli komiteye seçilen dünya çapındaki 12 doktordan birisi olmayı başardı. du.

Küresel çaptaki bilimsel yönetim komitesinin resmi üyesi olan Türk doktor ayrıca "World Thrombosis Day" Global organizasyonu içindeki "ilk Damar Cerrahı" .olma özelliğini de taşıyor. Bu yıl 7.'si düzenlenen ve dünya genelinde tromboz (pıhtı) ile mücadelede en önemli görevi üstelenen, pıhtıya bağlı ölümlerin azaltılması adına kampanya ve stratejiler oluşturan ve Global medyada oldukça ilgi uyandıran bu önemli organizasyona, dünya çapında 175'ten fazla kuruluşun katılırken, bünyesinde özel etkinlikler, eğitim forumları ve farkındalık uyandırmaya yönelik projeler gerçekleştiriliyor.