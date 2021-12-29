6 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı

Aksaray Somuncu Baba Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fevvaz El İdris, sokakta dayısı Neof İdris (26) ile birlikte köpek beslerken yanlarına gelen başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuk dayısının uzun uğraşları sonucu köpeğin saldırısından güçlükle kurtulabildi. Köpeğin ısırması sonucu baş ve boyun kısmından yaralanan Fevvaz El İdris hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dehşet anlarını anlatan dayı Neof İdris, "Köpeğimize et verirken başka bir köpek yeğenime saldırdı. Ben de hemen müdahale edip yeğenimi köpeğin saldırısından kurtardım. Bu esnada yeğenimi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı" dedi.