SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan’dan Elon Musk yorumu: Twitter’ı satın almış olabilir ama...

Son dakika haberi: Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla ilgili dikkat çekici bir yorum yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak dezenformasyonla mücadele etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta sorulan soruya şu yanıtı verdi:

SORU: Elon Musk ile çeşitli konularda iletişim halinde olduğunuza tanıklık ediyoruz. Musk, bu hafta Twitter'ı satın aldı. Bazı çalışmalar yapacak. Mesela güvenilirliğini artırmak istiyor, platformu daha güvenilir hale getirmek istiyor. Türkiye'nin sosyal medya düzenlemeleriyle biraz benzerlik gösteriyor. Ben hem Musk ile iletişiminizi sormak isterim hem de Türkiye'deki sosyal medya düzenlemeleri hakkında ne söylemek istersiniz?