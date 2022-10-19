Galata Kulesi’nden atlayan gencin soruşturmasında yeni detaylar

Emniyete ifade veren anne Arife Güney, "Eylül ayında İstanbul'a okumak için geldi. Bir süre psikolojik tedavi gördü. Son olarak iki gün önce konuştuk, durumu iyiydi" dediği iddia edildi.

KHK ile meslekten ihraç edilen ve hâlen cezaevinde olan Danıştay eski Üyesi baba Haşim Güney, oğlunun cenazesine jandarmalar eşliğinde katıldı. Nahit Emre Güney'in ölümünün ardından FETÖ'cüler, sosyal medyada çok sayıda tweet atmış ve algı yapılmaya çalışmıştı.

Olay 12 Ekim günü saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi'nin terasında meydana geldi. Haberlere yansıyan ilk iddiaya göre, "Yabancı uyruklu bir kişi aşağı düşüp hayatını kaybetti" denildi.

Yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin hukuk fakültesi öğrencisi Nahit Emre Güney olduğu oraya çıktı. Babası KHK ile görevden alınan ve hâlen cezaevinde olan Danıştay eski üyesi hakim Haşim Güney olduğu belirtilen Nahit Emre Güney'in cenazesi toprağa verildi.

NOT BIRAKTI "HAYATTAN YAŞAMAKTAN BIKTIM"

Hayatına son veren hukuk fakültesi öğrencisi Güney'in ölmeden önce bir de not bıraktığı ortaya çıktı. Hemoglobin çok yüksek çıktığını sağlık sorunları yaşadığını geceleri uykusuz geçirdiğini uzun süredir sorunlar yaşadığını ve hayattan ve yaşamaktan bıktığını yazdığı öğrenildi. Ankara'da psikiyatri kliniğinde bir dönem tedavi gören Güney'in annesi de polis merkezine giderek ifade verdi.

ANNESİ "PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ"

Anne Arife Güney, Karaköy Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, oğlunun geçtiğimiz eylül ayında üniversite okumak için İstanbul'a geldiğini, önceden psikolojik tedavi gördüğünü ancak son sağlık ve psikolojik durumunun iyi olduğunu, sağlık durumuyla ilgili ilaçlarını vaktinde ve düzgün bir şekilde aldığını, son olarak olaydan birkaç gün önce telefonla görüştüklerini söyledi.