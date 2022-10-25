Türkiye’nin yerli ve Milli Savunma Sanayi Fuarı önemli mesajlarla açıldı

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 28 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak ve 30 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen fuarda, dünya çapında tanınan markalar da yer aldı.

Fuarın resmi açılışı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını 37 ülkeden 957 firmanın ürünlerini sergilediği bir fuar oldu. Yüzyıllar sonra teknolojik alanda gelişim sağlanması ile hem milli ve yerli ürünlerle savunma sanayimiz güçlenmiş hem de ülke ekonomisine ihracat katkısında bulunulmuştur. Fuarda küçük firmaların projelerine kendini tanıtma imkanı sağlayacağız10 binden fazla görüşme sağlanacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Libya Başbakanı'nın katıldığı fuarda Türk yerli ve milli teknolojiyi tanıtmaya gayret ediyoruz. Türkiye yüzyılını konuşabiliyorsak burada aslan payı savunma sanayindedir. Savunma sanayiniz ne kadar güçlüyse dünyada o kadar söz sahibisinizdir. Gizli ve açık ambargoya rağmen Türkiye'nin başarı hikayesi yazmasına mani olamazsınız. 20 yılda yerlilikte yüzde 20'den yüzde 80'e çıkılmıştır. Arge ile sürdürebilirlik kazandık. Biz Teknolojiyi saldırmak için değil savunmak için geliştiririz. Türkiye'ye karşı en küçük tehdite boyun eğmeyiz eğer bir tereddütleri varsa gelip bu fuarı görsünler. Savunma sanayi Türkiye'nin teknolojik savunma sanayisindeki gelişimi ne yapacağının sadece fragmanıdır." dedi.

AKAR, 'TÜRKİYE GÜVEN VEREN ÜLKE KONUMUNDADIR'

Fuarın açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle uluslararası alanda özne haline gelmiş, ülkemizin etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur. Ülkemize yönelik risk ve tehdit yelpazesi de maalesef genişlemiştir. Böyle bir ortamda, reel politik verilerle hareket ederek gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeler karşısında proaktif davranan Türkiye, bölgesinde, coğrafyalarda istikrar sağlayan ve güven veren bir ülke konumundadır" dedi.

Bakan Akar, Mehmetçik'in yurt içinde ve sınır ötesinde FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir tempoda mücadele etmekte olduğunu belirtti.

'ASIL YAYILMACI YUNANİSTAN'IN TA KENDİSİDİR'

Bakan Akar, "Biz tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına daima saygılı olduk, olmaya devam ediyoruz. Tek amacımız ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Komşularımızdan da beklentimiz egemenlik haklarımıza saygı göstermeleri ve uluslararası hukuka, akla ve mantığa uygun davranmalarıdır. Tüm provakatif eylem ve söylemlere rağmen komşumuz Yunanistan ile diyalog kanallarını daima açık tutmaya büyük gayret gösteriyor, bölgemizin istikrarı için her zaman barış elimizi uzatıyoruz. Biz sorunlara barışçıl çözüm önerileriyle yaklaşırken, bilinen bazı Yunanlı siyasiler kendi megali idea hayallerini örtmek, saklamak için yeni Osmanlı diye bir söylem uydurdular. Bu söylemle akıllarınca Türkiye'yi yayılmacılıkla suçluyorlar. Asıl yayılmacı, kurulduğu günden bugüne burnumuzun dibine kadar gelip sürekli Türkiye'yi tahrik ve tehdit eden Yunanistan'ın ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

'EGE VE AKDENİZ'İN DOSTLUK DENİZİ OLMASI YÖNÜNDE GAYRETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Akar, "Bu siyasiler, yaptıkları açıklamalarla Yunan halkına da büyük zarar vermekte. 2 ülke arasında barışa giden yolu ve diyalogu da sabote ve tahrip etmektedirler. Yunan siyasilerin gerçeklikten uzak, matematikten, akıldan ve hukuktan kopuk tüm yaklaşımlarına rağmen biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar için Ege'nin ve Akdeniz'in bir dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılması yönündeki gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her şeye rağmen" dedi.

'DAYATMALARA MÜSAADE ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ'

Akar, "Aramızdaki sorunları uluslararası düzeye taşımakla övünenler ve birilerinden medet umarak haklarımızı gasp edeceklerini düşünenler çok iyi bilmelidir ki, haklarımıza ve menfaatlerimize yönelik oldubittilere ve birtakım dayatmalara asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tarihte olduğu gibi… Yunanistan Türkiye'yi bir tehdit olarak değil de güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olarak görmeyi başarabilirse bu hem ülkemiz, hem bölgemiz hem de NATO adına büyük bir kazanım olacaktır. Tahıl ve esir anlaşmaları Türkiye'nin yapabilecekleri hakkında son 2 örnektir" ifadelerini kullandı.

'UÇAĞIMIZI DA, TANKIMIZI DA YAPACAĞIZ'

Bakan Akar, "Savunma sanayiinde elde edilen tecrübe birikimiyle birlikte bir zamanlar hayal olan, birçok konu çok şükür bugün gerçeğe dönüşmüştür. Artık kendi tüfeğimizi, topumuzu, insansız hava aracımızı, İHA'ları, SİHA'ları, füzemizi, helikopterlerimizi, gemimizi üretebilen bir ülke haline gelmiş bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda kendi muharip uçağımızı da tankımızı da üreten ülkeler arasına gireceğiz. Yapacağız. Uçağımızı da yapacağız, tankımızı da yapacağız. Durmak yok, yapacağız" diye konuştu.

'DOST ÜLKELERİN DE SAVUNMA İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK DURUMDAYIZ'

Bakan Akar, "Artık kendi ihtiyaçlarımızın yanı sıra başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına da cevap verecek durumdayız çok şükür. Çok iyi biliyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye'nin yolu ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçmektedir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi ülkemiz ve yarınlarımız için hayati önemdir" dedi.