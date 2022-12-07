AK Parti Milletvekili Özboyacı: CHP, ABD’nin vizyon belgesini açıkladı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Özboyacı, Cumhuriyetin 100. yılını oluşturmak için bir ara olduklarını, 2023'de de bütçe hazırlamak için bir arada olacaklarını söyleyerek, "Yıllardır bozuk plak gibi bu kürsüden veda bütçeniz, son bütçe hazırlayışınız diyerek hem kendinizi kandırdınız hem de milletin iradesiyle 21 yıldır iktidar olan partimizi bu sözlerle yıldıracağınızı sandınız" dedi.

'ABD'NİN TÜRKİYE VİZYON BELGESİNİ AÇIKLADILAR'

Türkiye'ye karşı yapılmak istenen ekonomik operasyonlara rağmen yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kendi ekonomik formülünü hayata geçirmekte olduklarını kaydeden Özboyacı, on yıllardır aşılamayan kronik problemleri kalıcı şekilde gidermek için kararlılıkla bu yolda yürüyecekleri ifade etti. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin İstanbul'da düzenlediği programa ilişkin konuşan Özboyacı, "CHP adeta ABD'nin Türkiye vizyonu belgesini açıkladı. Güya Şampiyonlar Ligi ekibiymiş, Ronaldoymuş Messiymiş. Ronaldo ve Messi Türkiye ekonomisinden ne kadar haberdarsa bu ekip de ancak o kadar haberdar. Ekonomi kadrosunda da yabancı sınırı olsa, sahaya çıkaracak adamınız yok, bunu da görmüş olduk. Elinizde kala kala bir tek 2001 krizinin IMF Türkiye müsteşarı kalıyor" ifadelerini kullandı. Özboyacı e-ticaret konusuna ilişkin ''Chicago Üniversitesinden de olsa, yerli kontenjanına dahil edebileceğimiz Ufuk Akçiğit, yapmış olduğu sunumun içinde, e-ticaret konusu ile ilgili ülkemizin acilen regülasyonlar geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Siz de bunu kafanızı sallayarak dinliyorsunuz. Yahu daha 4-5 ay önce bu meclisten e-ticaret kanununu sizin de desteğinizle çıkarmadık mı? Rekabetle ilgili tam da sunumda bahsedilen konuları çözüme kavuşturmadık mı? Grup Başkanvekiliniz e-ticaret kanunu, namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere savaş açan milli bir kanun. Helal olsun Ticaret Bakanına" demedi mi? Ya sayın milletvekilleri, sunuma para verdiniz diye her söylenene kafa sallamanıza gerek var mı? Desenize bu yapıldı zaten" şeklinde konuştu.

'MİLLET YENİDEN YÖNETİME EL KOYDU'

Özboyacı Cumhuriyetin yüzüncü yıl bütçesinin görüşüldüğünü söyleyerek, CHP zihniyetinin yoğun gayretleriyle, bu devlete, bu millete, yabancıların Türkiye'ye dair planlarını yaşattıklarını dile getirdi. Özboyacı, 2002'de, Anadolu ihtilalinin gerçekleştiğini ve milletin yeniden yönetime el koyduğunu belirterek, "CHP uslanmamış olacak ki, önümüzdeki yüzyıl için de ABD'nin, IMF'nin, AB'nin Türkiye vizyonunu matah bir şey gibi milletimize sunuyor. Artık o günler geçti. Başkalarının bizim için kurduğu planları, içerideki maşaları aracılığıyla uygulatacakları bir Türkiye artık yok. Buralar şöyle bir ülke olsun diye uzaklardan kurulan planları "tabii efendim" diyerek uygulamaya koyacak bir Türkiye yok. Bu toprakları bilmeyen, milletimizi tanımayan, anlattıklarını ancak kulaklıktaki çeviriyle anlayabildiği yabancıları büyük bir eziklik ve hayranlıkla izleyen bir Türkiye yok. Çünkü 20 yıldır Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Allah'ın izniyle, başkalarının Türkiye vizyonunu değil, dünyada yükselen Türkiye'nin yüzyılını yaşayacağız. Bu milletin size kaybettirecek bir yüzyılı daha yok. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Yarın değil, hemen şimdi'' diye konuştu.