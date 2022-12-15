İmamoğlu, Saraçhane’ye mail ile çağırmış

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi. İmamoğlu, bunun üzerine Altılı Masa liderlerini Saraçhane'de mitinge davet etti.

Altılı Masa'nın tüm liderlerinin katıldığı mitinge vatandaşları da davet eden İmamoğlu'nun kalabalık oluşturmak için İBB çalışanlarına mail attığı ortaya çıktı.

"HEPİNİZİ DAVET EDİYORUM"

İBB Başkanı İmamoğlu kalabalık oluşturmak amacıyla attığı mailde şu ifadelere yer verdi: "Tüm çalışma arkadaşlarımı omuz omuza tek yürek olmaya çağırıyorum. Hepinizi saat 16.00'da Saraçhane'de, "Altılı Masa"nın liderleriyle buluşmaya davet ediyorum"