TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Fransızların beslediği karga gözlerini oymaya başladı

Türkiye'nin her fırsatta teröre karşı ülkeleri uyardığını, hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamasına rağmen terörün karşısında durmayıp onlara çanak tutanların bugün gerçeklerle karşı karşıya geldiğinin altını çizen Aydın; "Ateş kendilerini de yakmaya başlayınca terörün ne kadar kötü bir eylem olduğunu görmeye başladılar. Teröristlere yardım etmenin, destek vermenin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördüler. Gönül böyle olsun istemezdi. Nerede bir terör hareketi olursa olsun, kim tarafından işleniyorsa işlensin, kaynağı kim olursa olsun, hepimizin o teröre karşı ortak bir irade ile teröre karşı bir duruş sergilemesi gerekirdi. Maalesef, Batılı ülkeler bu konuda çifte standartlarını dahi gizlemiyordu. Bu olay, kendilerinde olduğunda terör ama başka ülkelerde olursa bırakın önlem almayı, o terör olayını, faaliyetlerini destekler konumda yer alıyorlar" dedi.

"BESLE KARGAYI, OYSUN GÖZÜNÜ"

Terör örgütlerinin silahlarının nereden tedarik edildiğini ve beslendiklerini bildiklerini belirten Aydın, "Batılı ülkeler, taşeron olarak bu terör örgütünü kullanıyor. Ama günün birinde besle kargayı, oysun gözünü misali, beslediler, beslediler Avrupa'nın göbeğinde terör grubunu beslediler ve şimdi de terörün ne kadar kötü bir faaliyet olduğunu ve kendi iç huzuru için, kendi vatandaşları için ne kadar tehdit ve tehlike olduğunu, görmeye başladıkları anda hele durun demeye başladılar. İllaki sana gelmeden, başkasına karşı yapılan terörist eylemin karşısında olmazsan, samimi bir şekilde dik duruş sergilemezsen gelir seni de bulur. Tabi biz böyle olmasını istemezdik, arzu etmeyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun şiddet nereden, kimden gelirse gelsin bizim teröre karşı tavrımız net. Bütün terör gruplarının karşısında durduk ve bütün terör faaliyetlerine karşı gerekli tedbirleri aldık. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında terörist eylemlerine ilişkin Türkiye ciddi bir faaliyet içinde, ciddi bir mücadele içerisinde. Ve hamdolsun bu kararlı mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek Dünyadan ve Batı'dan beklentimiz, teröre net ve samimi bir şekilde karşı duruş sergilemeleridir" dedi.