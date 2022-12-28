Türkiye genelinde 2 milyon 250 bin vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düğümü çözüldü. 1999'dan bu yana prim gününü doldurup, emekliliği bekleyen vatandaşların faydalanacağı düzenlemenin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

YAŞ ŞARTI DA YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkese dokunan alanlar öncelikli olarak bunları paylaşmayı sürdüreceğiz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz. Aziz milletim tekrar hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı. Prim ödeme sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk 2'sini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan sistemi eski sistemdeki SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın herkes için geçerli kılıyoruz" dedi.

EYT sevinci Kocaelileri sokağa döktü! Göbek attılar | Video

ÇOK SEVİNDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT müjdesi, yıllardır emeklilik hayalini kuran vatandaşları çok sevindirdi. Emeklilik için müjde bekleyen vatandaşlar adeta bayram havası yaşarken, Kocaeli Gebze'de EYT'liler sokaklara döküldü. Sokağa çıkıp müzik eşliğinde göbek atan EYT'liler, düzenleme için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerine teşekkür etti. Ortaya da bu renkli görüntüler çıktı.