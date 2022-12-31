Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi Diyarbakır’da

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve askerî yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

Daha sonra personelle bir araya gelen Bakan Akar buradaki konuşmasında, Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne hâline geldiğini, etki alanının üç kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu belirtti.

Bu süreçte, görev ve sorumlulukları artan Millî Savunma Bakanlığının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakâr ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için 'Hudut, namustur!' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra etmektedir" diye konuştu.

Personeli terörle mücadeledeki büyük katkıları ve başarılarından dolayı tebrik eden Bakan Akar, "Terörle mücadelede çok önemli roller oynuyorsunuz. Kahramanlıklarınızı, fedakârlıklarınızı yakından takip ediyor, bununla gurur duyuyoruz. Başarılarınız mutlaka tarihteki yerini alacaktır. 2023 yılında da terörle mücadelemiz çok yoğun geçecek. Ona göre çalışacak, ülkemizi ve asil milletimizi 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtarmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bir tarafta 2022 yılında sağlanan başarıların gururunu yaşayacak, diğer taraftan 2023 yılı için azim, kararlılık ve yüksek motivasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona zihnen ve bedenen hazırlıklı olun!" talimatını verdi.

Savunma ve güvenlik konularında da çeşitli değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, sözlerinin sonunda personelin yeni yılını kutladı, görevlerinde başarı dileklerini iletti. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesinin inceleme ve denetlemelerde bulunduğu birlikte Mehmetçiğe bir de sürprizi oldu.

Bakan Akar'ın davetlisi olarak ziyarete eşlik eden sanatçı Esat Kabaklı da Mehmetçik ile bir araya geldi. Üs Komutanlığında mini birer konser veren Esat Kabaklı, türkülerini "dünyanın en güzel ordusu" olarak nitelendirdiği Mehmetçik ile söyledi.