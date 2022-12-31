Yılbaşı gecesi Taksim’deki güvenliği ’Simitçi, çöpçü, piyangocu’ Polisler sağlıyor

Yılbaşı kutlamaları öncesi İstanbul polisi alarma geçti. Kutlamaların yoğun geçtiği Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy'de çok sayıda polis görev alıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi simitçi, çöpçü ve milli piyango bilet satıcısı kılığında güven timleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kutlamalarda görev alacak.

Tüm Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi güvenlik bariyerleri ile kapatılarak giriş noktalarında arama çalışmaları yapıldı. Simitçi ve çöpçü kıyafeti giyen Güven timleri Taksim'de basın mensuplarının karşısına çıktı. Kimi simit satarken, kimi çöpçü ve milli piyango satıcısı Taksim'de gezdi.

İstanbul'da Yılbaşı gecesi önlemleri çerçevesinde 46 bin 509 polis ve bekçi görev alacak. Bu yıl ilk kez yılbaşı gecesi atlı polisler de görev yapacak