Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Yılbaşı gecesi Taksim'deki güvenliği 'Simitçi, çöpçü, piyangocu' Polisler sağlıyor
Giriş Tarihi: 31.12.2022 18:12

Yılbaşı gecesi Taksim'deki güvenliği 'Simitçi, çöpçü, piyangocu' Polisler sağlıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yılbaşı gecesi Taksim’deki güvenliği ’Simitçi, çöpçü, piyangocu’ Polisler sağlıyor

İstanbul'da yaşanacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle tercih edilen yerlerden olan Taksim İstiklal Caddesi'nde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. İstanbul polisi, vatandaşların güvenli bir yılbaşı eğlencesi geçirmesi için tüm tedbirlerini alırken 'Simitçi, Çöpçü ve Milli Piyangocu' kılığına giren güven timleri vatandaşların güvenliğini sağlayacak. İstanbul genelinde ise 46 bin 509 emniyet personeli görev alacak.

Yılbaşı kutlamaları öncesi İstanbul polisi alarma geçti. Kutlamaların yoğun geçtiği Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy'de çok sayıda polis görev alıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi simitçi, çöpçü ve milli piyango bilet satıcısı kılığında güven timleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kutlamalarda görev alacak.

Tüm Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi güvenlik bariyerleri ile kapatılarak giriş noktalarında arama çalışmaları yapıldı. Simitçi ve çöpçü kıyafeti giyen Güven timleri Taksim'de basın mensuplarının karşısına çıktı. Kimi simit satarken, kimi çöpçü ve milli piyango satıcısı Taksim'de gezdi.

İstanbul'da Yılbaşı gecesi önlemleri çerçevesinde 46 bin 509 polis ve bekçi görev alacak. Bu yıl ilk kez yılbaşı gecesi atlı polisler de görev yapacak

ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşı gecesi Taksim'deki güvenliği 'Simitçi, çöpçü, piyangocu' Polisler sağlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA