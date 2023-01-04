Hemşirelikte 4. İnovasyon zirvesinde Yapay zekalı Yoğun Bakım Hemşiresi projesinin tanıtımı yapıldı

Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet Kızıl, Dr. Öğr. Üyesi Atınç Yılmaz'ın ve Akın Robot Firmasının destekleriyle hazırlamış oldukları projenin prototipi geliştirildi. Yapay zekâ modeli de geliştirildikten sonra 1 yıl içerisinde tüm hastanelerde kullanılabilecek.

HEMŞİRELER HASTALARINA DAHA FAZLA VAKİT AYIRACAK

Hemşirelerin çalışma yükünü hafifleteceğini belirten proje geliştiricisi Dr. Öğretim Görevlisi Hamiyet Kızıl;

"Robotların sağlık alanında kullanılmaya başlanmasıyla hemşirelerin asıl işleri olan bakım ve terapötik iletişim için hastalarına daha fazla vakit ayırabilecek. Teknolojik gelişmelerin hemşirelik mesleği için çok önemli ancak robotların, hemşirelerin yerini alması gibi bir yanılgıya da düşülmemesi gerekir. Robotların hemşirelerin yerini alması gibi bir durum söz konusu olamaz. Robotlar hemşirelerin yerini asla alamaz. Çünkü bakım ve terapötik iletişimi insandan başkası yapamaz. O nedenle bizler hemşirenin hastaya daha fazla dokunabilmesi için bu teknolojiyi ürettik" dedi.

1 YIL İÇERİSİNDE TÜM HASTANELERDE KULLANILACAK

Robot hemşirenin işlevinden de bahseden Hamiyet Kızıl;

"Bu projenin prototipini geliştirdik. Yapay zekâ modeli de geliştiriyoruz. Robot hemşire nabız, oksijen ve solunum alma gibi vital bulguları yapıp, sonrasında ise değerlendirebilecek. Elde edilen bilgileri değerlendirip sonrasında da ne yapması gerektiğini bilmesi için yapay zekâ gerekiyor. Yapay zekâ modelimizi geliştikten sonra 1 yıl içerisinde bütün hastanelerde kullanılabilir hale geleceğini düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

HASTALARA YEMEK GÖTÜRECEK

Dr. Öğr. Üyesi Atınç Yılmaz ile yürüttüğümüz projeyi Akın Robot firmasından destek alarak bilimsel ve akademik proje olarak hazırladık. Yapay zeka ile robota öğrettiklerimiz, yaşam bulgularının ( nabız, vücut sıcaklığı, kan basıncı, solunum ve ağrı) normal ve anormal değerleri, basınç yaralanması risk değerlendirmesi, düşme riski değerlendirme, Glaskow koma skalası gibi değerleri ölçecek. Ayrıca geliştirdiğimiz bu robot, hastaların yanına ilaç ve yemeklerini götürebilecek, hastanın yanından hemşire odasına görüntülü konuşma gerçekleştirecek.

ÜÇ YILDA 120 PROJE ÜRETTİK

Öğrencileriyle dört yıldır gerçekleştirmiş oldukları zirveler ile hemşirelik alanında yararlı olabilecek projeler geliştirdiklerini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet Kızıl, "Hemşirelik mesleğine katkı sağlayabilmek için fikirler ürettik. Zaten fikir inovasyonun ilk basamağıdır. Sonra da derslerimizde öğrencilerimizin fikirlerini ürüne nasıl çevirebiliriz onun üzerine çalışmalar yaptık. Ortaya çok güzel ürünler çıktı. İlk üç yılda 120 proje ürettik. Bu zirvemizde ise 35 projemiz var" diye konuştu.

TEKNOFEST 2023'TE YERİNİ ALACAK

Hemşirelerin iş yükünü azaltıp, hastalar ile daha fazla ilgilenmesini sağlayacak olan, gerektiğinde hastalara ilaç ve yemek götüren ve hastanın nabzını, kan basıncını, vücut ısısı gibi değerleri de ölçecek olan Robot Hemşire, Teknofest 2023'te teknoloji meraklıları ile buluşacak.