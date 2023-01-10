İBB Meclisi’nde İmamoğlu’na kırmızı kart

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 2'nci bileşimi Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen bileşimde 'deprem' konulu özel oturum düzenlendi.Deprem Genel Görüşmeleri kapsamında İstanbul'da depremle alakalı yapılan çalışmalar hakkında partiler tarafından konuşma yapıldı.

AK Parti Grubu adına konuşma yapan Osman Demir, riskli yapıların dönüşümü için 6306 sayılı yasa ile kentsel yenilemenin önün açıldığını belirtti. Depremle alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından emsal dışı yüzde 30 yapılanma hakkının verildiğini aktardı. Tek başına bu değişiklik ile birçok yerde eski yapıların yenilenmesinin sağlandığını söyledi. Kadıköy'de 2.07 emsal yapılanma olduğun hatırlatan Demir, "Yüzde 30 emsal dışı yapılaşma hakkı düzenlemesi sonrasında maliklerin hiçbir maddi katılımı olmadan yüzde 100 ultra lüks yenilenme sağlandı" dedi.

CHP tarafından ısrarla dile getirilen 'deprem toplanma alanlarını imara açtınız' iddialarına da değinen Demir, "Hangi deprem toplanma alanlarının imara açıldığını defaatle sormamıza rağmen hala bir cevap yoktur. Çünkü imara açılan bir deprem toplanma alanı yoktur" diye konuştu.

'3 YILDA 10 BİN KONUTTAN İSTANBULLU MAHRUM BIRAKILDI'

Şu anki İBB yönetiminin arsa ve alan temini noktasında herhangi bir netice ortaya koyamadığını aktaran Demir, "Geçmişte KİPTAŞ tarafından 78 bin 249 konut bin 940 adet ticari birim yaparken toplamda 80 bin 189 adet bağımsız birim yapılmış yılda ortalama 4 bin konut yapılmış. 2019 sonrasında ise resmi yazıyla aldığımız verilere göre 8 bin 541 adet konutun bitirildiğini söylüyor. Yapıların nerede inşa edildiğini sorduğumuzda 2019 seçiminin öncesinde yapılmış projeleri bize ilettiler. Bunu sorduğumuzda kesin hak edişlerinin bu yönetim tarafından yapıldığı için kendi hanelerine yazdıklarını söylediler. Mesken müdürlüğü'nce bin 499 adet konut üretimi için projelendirme ve ruhsatlandırma çalışması yaptıklarını iletti. Bu konut projesi ve ruhsatı da 2019 yılından önce hazırlanmış ve ruhsatı alınmış yerler. Dolayısıyla 2019-2022 yılı arasında yıllık ortalama 10 bin konuttan İstanbullu mahrum bırakıldığı ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

'SİLİVRİ'DE AFED KOORDİNASYON MERKEZİ İNŞA EDİLDİ'

MHP Grup Başkanvekili ve Slivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise Silivri'de ilçe belediyesi olarak kendi bütçelerinden tüm ekipman ve personeliyle Afet Koordinasyon Merkezi inşa ettiğini bu merkezin de İlçe Koordinasyon Merkezine dönüştüğünü söyledi.

İSTANBUL'DA 40 BİN KONUT TOPLU ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Konuya ilişkin konuşma yapan Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi ise İstanbul'un batı yakasında 40 bin konutun toptan göçmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ekşi konuşmasında "Kandilli Rasathanesi'ne yaptırdığımız hasar kayıp analizlerimizde 10 binlerce insanımızı kaybedeceğimiz, İstanbul'un 7.5 üstü depremde 30 milyar dolar seviyesinde bir finansal kayıpla karşı karşıya kalacağız. İstanbul'da geçmiş dönemde depremle alakalı tüm çalışmaları tamamladık. Dünya genelinde toplanma alanlarıyla ilgili standart 2.5 metrekare. AK Parti öncesinde bu rakam 1.29 metrekareyken, AK Parti döneminde 3.36 metrekareye çıkartmışız. Yani toplanma alanını standardın yüzde 35 artırdık. Şuanda 5 bin 633 adet toplanma alanımız var. Şu anda Büyükşehir Belediyemizin yasa, yönetmelik, mevzuat olarak yapamayacağı hiçbir şey yok. Her türlü yetkiyi devlet, Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 230 bin konutla ilgili şu anda yapımı devam eden bağımsız bölüm sayımız 140 bin, riskli alan ilan edilen 68 tane bölge var. Bu 68 tane bölgede de 116 bin 360 bağımsız bölüm yapılıp ayağa kaldırılacak. Biz Büyükşehir kapsamı dışında kendi sorumluluğumuz olan 46 bölgede destan yazmış belediyelerimiz. Müthiş başarılı çalışmalarla yapı stokunu yenilemişler. Çevre, Şehircilik Bakanlığı 68 bölgede üstlenmiş, onlar da başarılı bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmişler. İBB sorumluluğunda da 9 bölge var. Yani 4 bine yakın bir bağımsız bölüm var. Bunlarla ilgili çivi çakmamış Büyükşehir Belediyesi. İBB, 115 milyarlık bütçenin yüzde 2'sini reklama ayırmış. AK Parti'nin hizmet döneminden 4 kat geridesiniz" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART!

Konuşmasına devam eden Ekşi, "4 yılın sonunda görünen o ki, her şeyi berbat ettiniz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında İstanbul'u çöküntü zihniyet anlayışından, CHP'den kurtaracağız. İstanbullular adına onlara şu kırmızı kartı göstermek zorundayım. Sayın Başkan, kendisini 6'lı masanın başkanı olarak sağda solda pazarlıyor" dedi.