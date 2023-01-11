Tv8 ekranlarının uzun soluklu programı Survivor 2023 MasterChef'in sona ermesiyle birlikte yayınlanmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyicilerle buluşacak olan Survivor 2023 kadrosu geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Şimdi ise gözler programın ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, Survivor 2023 ne zaman, hangi gün başlıyor? Survivor bu hafta başlıyor mu?
Survivor'da bu sezon ünlüler-gönüllüler-fenomenler konsepti uygulanacak. MasterChef 2022'in final yapması ile birlikte Survivor bu hafta yayınlanmaya başlıyor. Peki, Survivor 2023 hangi gün yayınlanacak?
SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her sene MasterChef'in bitmesiyle yayın hayatına başlayan Survivor 2023, 25 Ocak Pazar günü 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak bütün yarışmacıları açıkladı. Takım kadrolarının yeni tanıtım fragmanları yayınlandı.
Böylece sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışmanın ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 ayrı takımda yarışacak yarışmacıları belli oldu.
Yeni sezonda gönüllüler kadrosunda Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison yarışacak.
SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor'un yeni sezon ünlüler kadrosundaki isimler şöyle;
Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Cansu Tuman