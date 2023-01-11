Tv8 ekranlarının uzun soluklu programı Survivor 2023 MasterChef'in sona ermesiyle birlikte yayınlanmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyicilerle buluşacak olan Survivor 2023 kadrosu geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Şimdi ise gözler programın ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, Survivor 2023 ne zaman, hangi gün başlıyor? Survivor bu hafta başlıyor mu?

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU

Survivor'da bu sezon ünlüler-gönüllüler-fenomenler konsepti uygulanacak. MasterChef 2022'in final yapması ile birlikte Survivor bu hafta yayınlanmaya başlıyor. Peki, Survivor 2023 hangi gün yayınlanacak?