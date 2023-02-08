Yetkililerle birlikte geminin son hazırlıklarını takip eden Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Bu deprem, ülkemizin tarihinde yaşadığı en büyük felaketlerden biri. İzmir vilayetimizde Çeşme Limanımızda, Valiliğimiz, AFAD, Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası işbirliğinde yardım faaliyetleri Çeşme limanımızdan Ulusoy Gemisi ile beraber harekete geçecektir.

Çeşme Limanı'ndan deprem bölgelerine destek gemileri gönderildi | Video

Yükleme neredeyse tamamlanmak üzeredir. İnşallah oradaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde yardımın ulaşacağını ümit ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da tez zamanda kurtulmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.