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Giriş Tarihi: 8.2.2023 08:39 Son Güncelleme: 8.2.2023 09:49

Çeşme Limanı'ndan deprem bölgelerine destek gemileri gönderildi

İBRAHİM EVRİM AYRAL
Çeşme Limanı’ndan deprem bölgelerine destek gemileri gönderildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, İzmir'in Çeşme ilçesinden deprem bölgelerine yardım malzemeleri ve iş makinesi gönderildi.

İzmir'den deprem bölgesine yapılan destek ve yardımlar kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, çeşitli kurumlarca organize edilen iş makineleri, inşaat malzemeleri, yakıt tankerleri, konteyner, gıda ve sağlık malzemelerini taşıyan araçlar Çeşme Ulusoy Limanı'na getirildi.

Yetkililerle birlikte geminin son hazırlıklarını takip eden Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Bu deprem, ülkemizin tarihinde yaşadığı en büyük felaketlerden biri. İzmir vilayetimizde Çeşme Limanımızda, Valiliğimiz, AFAD, Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası işbirliğinde yardım faaliyetleri Çeşme limanımızdan Ulusoy Gemisi ile beraber harekete geçecektir.

Çeşme Limanı'ndan deprem bölgelerine destek gemileri gönderildi | Video

Yükleme neredeyse tamamlanmak üzeredir. İnşallah oradaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde yardımın ulaşacağını ümit ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da tez zamanda kurtulmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yardımlar görevlilerce "Ulusoy 5 Ro-Ro" gemisine yüklenerek hazırlıklar tamamlandı.

Limandan hareket eden gemi, 40 saatte İskenderun Limanı'na ulaşacak.

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgelerine destek gemileri gönderildi
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