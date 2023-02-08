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Giriş Tarihi: 8.2.2023 11:04

Deprem bölgesinde görev yapan stajyer avukatlar idari izinli sayılacak

İLKER TURAK İLKER TURAK
Deprem bölgesinde görev yapan stajyer avukatlar idari izinli sayılacak

Adalet Bakanlığı tarafından depremin etkili olduğu Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ il ve mülhakat adliyelerinde staj yapan avukatların 15 gün süreyle izinli sayılmaları için Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem sonrası Adalet Bakanlığı depremin etkili olduğu il ve mülhakat adliyelerinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerinin 06 Şubat 2023 tarihinden itibaren 15 gün süre ile idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılması için Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı gönderdi.

Yazıda, depremin etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ il nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan ya da bu illerde yakınları ikamet eden ülke genelindeki adliyeler nezdinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerin talepleri halinde aynı şekilde 06 Şubat 2023 tarihinden itibaren 15 gün süre ile idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılması hususunda gerekli değerlendirmelerin yapılması istendi.

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Deprem bölgesinde görev yapan stajyer avukatlar idari izinli sayılacak
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