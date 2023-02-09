Deprem büyük bölümü 1998 yılı öncesi olan binaları yıktı

Depremlerin nerede yaşanabileceğini çalışmalar sonucunda tahmin edebildiklerini belirten Prof. Dr. Ramazan Özçelik, "Van'ı nokta olarak alırsak Karadeniz'e paralel bir şekilde İstanbul'a uzanan, Hatay'a doğru uzanan bir fay bölgemiz var. Ege bölgesi yine deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Bu fay bölgesindeki illerin tamamı deprem tehlikesi ile karşı karşıya. Bu bölgelerde deprem olacağını biliyor, büyüklüğünü az çok hesaplayabiliyoruz. Sadece ne zaman meydana geleceğini bilmiyoruz. Biz hep yarın deprem olacak gibi davranmalıyız" ifadesini kullandı.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNE KARŞI UZMANLAR UYARIYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy; "Son 100 yılın iki büyük önemli depremi oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde meydana geldi. Kuzey Anadolu fayı farklı fayzon ve Marmara Bölgesi İstanbul da dâhil olmak üzere tetiklemesi mümkün değil. Marmara çevresi, Kuzey Anadolu fayının kendi potansiyeli zaten farklı. Marmara depremi olacak çünkü gerilim var. Bugün, yarın veya birkaç yıl sonra yaşanabilir. Marmara depremi mutlaka olacak ve yedi şiddeti üzerinde bekleniyor. İstanbul'da yönetmeliğe uygun olmayan yapı sorunu var ve yaşanacak depremin yıkıcı olacağını biliyoruz." şeklinde konuştu.

DEPREM SONRASI FAY HATTINDA STRES TRANSFERİ OLUYOR

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş; "Aynı tehlike Bursa, İznik ve Mudanya'da yani fayın güney kolunda da mevcut. Bir depremden sonra paralel faylar üzerinde stres transferi yaptığını gösterir." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Marmara'da İstanbul ne kadar tehlike altındaysa Bursa, İznik hattı da aynı tehlikededir. Deprem sonrası mantoda ve alt kabukta olan akmalar deprem sonrası üst kabuktaki fayları tetikliyor. Paralel faylar üzerinde gelişen deprem bir diğerine stres transferi yapabiliyor. Gölcük depremi olduktan sonra 3 ay ardından Düzce depremi oldu ve bu da bir gecikmeli deprem. Bugün Marmara bölgesinde yaşanan İzmit depreminde beklenen nedir? Fayın doğrultusu boyunca stres artışı olmuştur ve Orta Marmara'da, Adalar fayının kırılması olabilir."