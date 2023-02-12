Çadırlar dolmasın diye soğukta tulumda yattılar

7 gündür 10 ilde insanüstü bir çalışma ile hem daha fazla can kurtarılmaya hem de yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu bir haftalık süreçte sayısız dayanışma örneğine, birçok fedakârlık sahnesine şahit olan Türk halkı adeta kenetlendi. Deprem bölgesinden gelen son görüntüler ise görüntüleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

19 BİN ÇADIRI DEPREM BÖLGESİNE KURDULAR

Deprem bölgelerinde çalışmalara destek vermek amacıyla kışlasından çıkan Mehmetçiğin gösterdiği çabaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından da bir açıklama geldi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin helikopterleriyle köylere çadır ulaştırmaya ve kurmaya devam ediyoruz. Mehmetçik, bölgede 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladı. Türkiye tek yürek." denildi.