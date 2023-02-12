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Giriş Tarihi: 12.2.2023 14:48

Çadırlar dolmasın diye soğukta tulumda yattılar

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Çadırlar dolmasın diye soğukta tulumda yattılar

7 gündür deprem bölgesinde hayat kurtarmaya çalışan Mehmetçiğin AFAD çadırlarının yanında tulumlarının içinde yatması sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, Mehmetçiğin deprem bölgesinde dinlenme zamanlarında bile fedakârlık yaparak çadırlar depremzedeler tarafından kullansın diye kendileri uyku tulumlarında açık havada uyuduğu görüldü.

7 gündür 10 ilde insanüstü bir çalışma ile hem daha fazla can kurtarılmaya hem de yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu bir haftalık süreçte sayısız dayanışma örneğine, birçok fedakârlık sahnesine şahit olan Türk halkı adeta kenetlendi. Deprem bölgesinden gelen son görüntüler ise görüntüleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

19 BİN ÇADIRI DEPREM BÖLGESİNE KURDULAR

Deprem bölgelerinde çalışmalara destek vermek amacıyla kışlasından çıkan Mehmetçiğin gösterdiği çabaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından da bir açıklama geldi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin helikopterleriyle köylere çadır ulaştırmaya ve kurmaya devam ediyoruz. Mehmetçik, bölgede 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladı. Türkiye tek yürek." denildi.

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Çadırlar dolmasın diye soğukta tulumda yattılar
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