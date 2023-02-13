Bakan Soylu ile Balcı deprem bölgesinde görüştü

Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'taki deprem kriz merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bölgede görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile görüşen Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF) Başkanı Halil İbrahim Balcı depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki fırıncı esnafının depremzedelere ekmek ulaştırdığını ifade eden Balcı tüm imkanlarıyla sahada olduklarını belirtti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş'i ziyaret eden Balcı her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Federasyon Başkanı Balcı, Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz ile birlikte Hatay Fırıncılar Odası Başkanı Nasrettin Bucak ve İskenderun Fırıncılar Odası Başkan Vekili Abdurrahman Kazan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem bölgesinde en büyük hasarı yaşayan Kahramanmaraş, Hatay ve İskenderun'da neredeyse sağlam bina kalmadığını ifade eden Başkan Balcı, "Çok büyük felaket yaşadık. Felaketin ilk anından beri herkes yardıma koştu. Biz de ekmek konusunda gerekli her türlü önlemi aldık. Bölgede faaliyete geçebilen fırınlarımıza gerekli desteği sağlarken, depremzedelerimize de en büyük ihtiyaç olan ekmeği Türkiye'nin dört bir yanından ulaştırdık. Mevlam bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi.