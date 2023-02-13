Malatyalı depremzedeler Elazığ’da tedavi altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremlerin ardından binlerce insan hayatını kaybederken onbinlerce insan ise yaralandı. Depremin yaralarının sarılması için tüm Türkiye seferber oldu. Bu kapsamda Elazığ'a şimdiye kadar 435 yaralı depremzede getirilerek 255'i taburcu olurken 174 hastanın tedavileri devam ediyor. Malatya'dan Elazığ'a getirilerek tedavileri devam eden depremzedeler deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Depremde kolu kırılan Serkan Bayram (13),"Beni Malatya'dan Elazığ'a ambulansla getirdiler . Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Depremden kaçarken kolum kırıldı. Ailem hala Malatya'da. Orası halen sallanıyor"dedi.

Depremzede Muzaffer Bayram (55), deprem anında yaşadıklarını anlatarak,"Deprem anında dışarıya kaçtık, çocuğumun kolu kırıldı, bizlerde ufak yara var, komşularımızdan 2 kişi vefat etti. Deprem anında oturuyorduk. Aniden bir çatırtı patırtı geldi. O anda kendimizi dışarı attık. Kimimiz düştü kimimiz kalktık, bağırtı sesleri geldi, telaşlandık tabii ki de. Kaçarken dışarıda bağrıştık çağırıştık. Oradan kendimizi kurtardık direkt yollara çıktık. Yollarda araçlara bindik Doğanşehir'e geldik, çocuğumu aldım getirdim. Doğanşehir'den bizi Malatya'ya sevk ettiler. Malatya'da yine hocalarımız sağ olsun ilgilendiler oradan bizi buraya Süleyman Gürbüz hocama ilettiler. Sağ olsunlar bizi araçlarla aldılar Allah razı olsun onlardan. Bütün personele çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada misafir ettiler, ağırladılar. Allah bin kere razı olsun"ifadelerini kullandı.

Hastane doktorlarından Uzman Doktor Erduran Gür de,"Serkan kardeşimizin tedavisi bitti, taburculuğunu yaptık ancak Malatya'daki şartları müsait olmadığı için burada misafir olarak devam ediyor. Biz depremzedelerimize ücret almadan, fark almadan hizmet ettik, hizmet etmeye devam edeceğiz"dedi.

Deprem esnasında ayağı kırılan Beyzanur Öztürk (41) ise, "Yıkılan binanın önünden kaçayım derken yuvarlanarak düştüm, bina üzerime düşmesin diye yüksek bir tümsekten attım kendimi. Depremden 4 saat sonra Malatya Battalgazi Hastanesi'ne geçtik. Ondan sonra Süleyman hocamız geldi. Bu hastamızı Elazığ'a götürmemiz gerekiyor dediler, acil servislerle güzel bir şekilde beni buraya getirdiler. Salı günü tedavim başladı ameliyat oldum. O günden bugüne biraz biraz umutluyum, toparlıyorum kendimi. Hafta içi tekrar ameliyatımız olacak Allah'ın izniyle. Hocamdan çok memnunum, Allah herkese acil şifalar versin. Sarsıntı çok büyüktü. İlk büyük depremden sonra bir daha olmaz diye düşündük hatta herkes olduğu yerde durdu. Fakat ikinci depremde binaların sallanıp taşların üzerimize geldiğini fark ettik. Orada çok panik olduk zaten, orada bir rahatsızlık yaşadım"diye konuştu.