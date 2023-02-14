Kahramanmaraş’ta 198 saat sonra iki kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde yıkımlara neden olan deprem sonrasında mucize kurtuluşlar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde bulunan Sütçü İmam mahallesindeki Pınar apartmanından alınan ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 17 yaşındaki Muhammed Enes Baki Yeninar ile ağabeyi 21 yaşındaki Yasin Baki Yeninar'ı bulundukları enkazdan 198 saat sonra sağ olarak kurtardı.