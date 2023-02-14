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Giriş Tarihi: 14.2.2023 09:54

Kahramanmaraş’ta 198 saat sonra iki kişi enkazdan sağ kurtarıldı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kahramanmaraş’ta 198 saat sonra iki kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarında 198 saat geride kaldı. Enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Enes Baki Yeninar ile ağabeyi 21 yaşındaki Yasin Baki Yeninar 198 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde yıkımlara neden olan deprem sonrasında mucize kurtuluşlar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde bulunan Sütçü İmam mahallesindeki Pınar apartmanından alınan ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 17 yaşındaki Muhammed Enes Baki Yeninar ile ağabeyi 21 yaşındaki Yasin Baki Yeninar'ı bulundukları enkazdan 198 saat sonra sağ olarak kurtardı.

198 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Arama kurtarma çalışmalarında 8. gün geride kalırken, çalışmaların 198. saatinde Pınar apartmanında enkaz altında sesi alınan Muhammed Enes Baki Yeninar ile ağabeyi Yasin Baki Yeninar enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Yeninar kardeşlerin annesinin de enkaz altından çıkarıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Kahramanmaraş’ta 198 saat sonra iki kişi enkazdan sağ kurtarıldı
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