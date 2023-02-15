Gönüllü şefler milyonlarca depremzedeye yemek yaptı

Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personellerine destek sağlayan Kızılay'a ünlü şeflerde güç kattı.

Üniversitelerin Gastronomi bölümü öğrencileri, turizm akademisyenleri derneği ve aşçılar federasyonu ile birlikte afet bölgelerinde yer alan Kızılay aşevlerine gelen 100'e yakın şef afet bölgesinde yer alan Kızılay aşevlerinde afetzedeler için yemek pişiriyor.

Master Şef yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna, Gastronomi ödüllü Şef Ömür Akkor, Şef Mert Saraç ve ünlü Şef Rafet İnce'nin de yer aldığı şefler afetzedelere yemek yapmak için kolları sıvadı. Kızılay'ın koordine ettiği beslenme grubu, afetin başından bugüne kadar 30 milyon kaptan fazla yemek üreterek afetzedelere ulaştırdı.

Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede; 5 aşevi, 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapıyor.