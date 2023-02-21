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Giriş Tarihi: 21.2.2023 18:08

Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır'da trafik kazasında Uzman Çavuş Mesut Taşar şehit oldu

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da trafik kazasında Uzman Çavuş Mesut Taşar şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen aralık ayında Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın bugün şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bugün yapılan açıklamada, 29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mesut Taşar'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: "29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır'da trafik kazasında Uzman Çavuş Mesut Taşar şehit oldu
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