AK Parti İstanbul’da 151 bin görevliyle sandıklara sahip çıkacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2. Tur Cumhurbaşkanı seçimine ve 14 Mayıs'taki ilk tura ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kabaktepe, 14 Mayıs'ta parlamentonun belirlendiğini, cumhurbaşkanı seçiminin ise çok az bir farkla ikinci tura kaldığını söyledi.

Kabaktepe, AK Parti'nin bir bölgenin, bir etnisitenin, bir yapının, bir ideolojik kutuplaşmanın ya da merkezin değil, Türkiye'nin partisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktardı.Kabaktepe, seçim sonunda yapılan açıklamaların hem topluma hem demokrasinin temel yansıması olan seçimlere bakış açısına dair siyasi aktörlerin ve partilerin yaklaşımına dair ipuçları verdiğini kaydetti.

'CHP'NİN TARİHİNDE 81 İLDE HİÇBİR ZAMAN BİRİNCİ OLAMADI'

CHP'nin tarihinde 81 ilde hiçbir zaman birinci olamadığını anlatan Kabaktepe, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu tarih bilgisi noktasına da bir hatırlatmada bulunmak isterim; Sayın İmamoğlu da 13'üncü cumhurbaşkanını ilan etti. Bunu biz seçime, millete, milli iradeye, seçim sürecine sadece bir saygısızlık olarak görmüyoruz, aynı zamanda bir manipülatif hareket olarak görüyoruz. Dolayısıyla demokrasi süreçlerinde, bu tip manipülatif hareketlere, yaklaşımlara, söylemlere yer yok. Bu hem ciddiyetsizliktir hem milli iradeye saygısızlıktır hem de bir algı operasyonu oluşturmaktır" dedi.



Kabaktepe, 21 yıllık eser ve hizmet siyasetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsında 27 milyonu aşan vatandaşın teveccühüne yeniden mazhar olduğunu dile getirdi.Kabaktepe ayrıca İstanbul'da bazı sandıklarda maddi hatalardan dolayı yapılan yanlışlıklara yönelik itirazlarının olduğunu ve süreci takip ettiklerini ifade etti.

'MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak, İstanbul'umuzda 30 bin 803 sandıkta hem sandık kurulu üyelerimiz, asıl, resmen vermemiz gereken hem yedek üyelerimiz hem sandıklara yine verdiğimiz bir ila üç arası müşahitlerimiz, 1900 avukatımız, 5 bin 702 kat sorumlumuz, 2 bin okul sorumlumuz, 4 bin veri giriş elemanımızla yani 151 binin üzerinde kardeşimizle parti görevlimizle seçimi birinci dereceden okullardan takip ettik. Yine 28 Mayıs'ta da aynı şekilde biz bu sandık görevlilerimiz, okul sorumlularımız, avukatlarımız, veri giriş elemanlarımızla takip edeceğiz. Buradan, 14 Mayıs'ta olduğu gibi milletimizin iradesine sahip çıkacağız."

İBB'DEN ÇALIŞANLARINI CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKMAZSA KOVMA TEHTİDİ

Kabaktepe, depremzedelere yönelik ifadeleri de eleştirerek, 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın evinden olduğu, böyle büyük bir doğal afetten sonra sırf bir seçim kaybedildi diye millete hakaret etmenin hiçbir izahının olmadığını dile getirdi.

İBB yönetimi tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen ve o illerde oy kullanan çalışanlarını CHP'nin sandıklarda 1'inci parti olarak çıkmadığı takdirde işten kovmakla tehdit ettiğini belirten Kabaktepe, "Deprem bölgesinde sandıklar oluşturuldu. Oluşturulan sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesine gönderdiği görevliler var. Bizim de görevlilerimiz var. 300'e yakın yani görevli İBB'nin gönderdiği görevliler bir sandıkta oy kullanıyor. Bize, 'Çalışanların eğer bu sandıktan CHP birinci çıkmazsa işine son vereceğiz.' diye tehdit edildiklerine dair bilgi geldi. Bunu teyit etmedik. O sandığı bulacağız. O sandığın sonuçlarına bakacağız. O sandığın sonuçlarından sonra eğer İBB böyle bir şey yaparsa onun da takipçisi olacağımızın altını çizmek istiyorum."diye konuştu