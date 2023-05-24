Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye: Şeyh Şamil için yapılan kama takdim edildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kafkas-Der Başkanı Ali Vishadjiev ve Kafkas Vakfı Başkanı Veysel Arıhan ile beraberindeki heyeti, ağırladı. Topçu, heyeti kabülde yaptığı konuşmada "Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve insani alanlarda bölgeler arası işbirliğinin ve ilişkilerin gelişmesinde Rusya Federasyonunun vatandaşı olan Kafkasyalı kardeşlerimizin çok olumlu katkıları var.Kafkasya kökenli kardeşlerimiz dünyanın dört bir yanından, yaşadıkları yerlerden Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketinde kardeşlerinin yaralarının sarılması için seferber olduklarını görüyor ve her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza selamınızı ve getirmiş olduğunuz bu kıymetli hediyenizi arz edecek, onun size verilmesi için göndermiş olduğu hediyeleri de size takdim edeceğim. Kıymetli ziyaretiniz ve destekleriniz için şahsınızda, Rusya Federasyonu vatandaşı olan tüm Kafkasya halkları kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" dedi.

TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANINA DESTEK

Heyet adına konuşan KafkasDer Başkanı Ali Vishadjiev de yaptığı konuşmada "Heyet adına kabulünüz için teşekkür ediyorum. Türkiye'de yaşayan Kafkasya kökenli üç şehit babası Alu Edilgir ile birlikte sizlere ziyaretimizin sebebi tüm mazlum milletlere umut ışığı olan ve bu ışığı dünya üzerinde her geçen gün daha da yükseklere taşıyan Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimizi bildirmektir. Bu sebeple tarihte Şeyh Şamil ve ailesine özel yapılan Osmanlı usulü adı verilen bir kamayı sizler aracılığıyla sayın cumhurbaşkanımıza iletmek üzere sizlere getirdik. Zira bu kamanın motifleri özgürlük, cesaret ve doğruluğu temsil etmektedir. Cumhurbaşkanımızın mazlumların yanında zalimlere karşı dik duruşu tam da bu değerlerle donanmıştır." ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ DUA EDİYORUZ

Türkiye'de yaşanan depremden dolayı da derin bir teessür içerisinde olduklarını ifade eden Vishadjiev "Bu sebeple geçmişte ve bugün her zaman yanımızda olan Türk halkıTürkiye'nin zor gününde yanında olmayı bir vefa borcu bildik ve depremin ilk gününden itibaren iki ay boyunca bizzat bölgede kardeşlerimizin yanında olduk. Mazlum milletler ile tüm Müslümanların sığınağı olan Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın riyasetinde yürütülen Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesindeki başarısı için sürekli dua ediyoruz." diye konuştu.

Görüşme hediye takdimleri ve hatıra resim çekimiyle sona erdi.