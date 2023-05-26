Bakan Karaismailoğlu: Karşımızda, belediyelerinde milletine zulüm çektiren bir aday var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi. Seçim öncesi değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, seçim sürecinde Trabzon'da yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Seçimler, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Trabzon genelinde insanların hafızasında olan her konuya değindik, her konuya açıklık getirdik. Bilinmeyen veya sorgulanmayan hiçbir konu bırakmadık. Artık bundan sonra Trabzon'da, Karadeniz'de ve Türkiye'de ne yapılacaklar belli" diye konuştu.

Seçim sürecinde Trabzon'da olduklarını ancak Türkiye'yi Trabzon'dan idare etmeye çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin her tarafında işlerin devam ettiğini, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çok aktif olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde 5 bin şantiye ve 700 bin çalışanla hiçbir kesintiye uğramadan çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Karayollarında, havayollarında, demir ve deniz yollarında yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu Türkiye'nin gelmiş olduğu güçlü tarafını gösteren önemli bir ayrıntı" dedi.

Dünyanın Türkiye'yi gıpta ile izlediğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Son 1 ay içerisinde Türkiye'nin her tarafında onlarca, yüzlerce proje açılıp milletimizin hizmetine girdi. Ama biz onların hiçbirine tören düzenlemedik. Yeter ki milletimiz kullansın ,daha uygun bir zamanda gelirsek bakarız, dedik. Sessiz sedasız çok iş bitiyor ve milletin hizmetine sokuluyor." dedi

DÜNYANIN EN ÖZEL HAVALİMANLARINDAN BİR TANESİ OLACAK

Trabzon'da devam eden projelere değinen Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin 2025 yılında hizmete girmesinin beklendiğini, Türkiye'nin en önemli hastanelerden biri olacağını söyledi. Karaismailoğlu, turizmin önemine dikkati çekerek, turizmde hizmet kalitesini en yüksekte tutabilmenin planlamasını yaptıklarını vurguladı. Trabzon Havalimanı gibi misafirlerini karşılayan, ağırlayan ve uğurlayan yeni Trabzon Havalimanı'nın inşaatına yakın zamanda başlayacağız. Dünyanın en özel havalimanlarından bir tanesi Trabzon'da olacak. 1 Mayıs'ta Güney Çevre Yolu'nun temelini attık. Yapımını yakından takip ederek kısa zamanda bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanuni Bulvarı'nda da çalışmaların sürdüğünü, yakından takip ediyoruz. 21 yıldır AK Parti eser ve hizmet siyaseti yapıyor. Bu projeleri bugün bir defa yapıyorsunuz yüküne ve maliyetine katlanıyorsunuz. Ancak bunları yüzyıllarca kullanacaksınız. Bugün Zigana Tüneli'nin girişinde 2023 Recep Tayyip Erdoğan yazıyor. 200 yıl sonra bizim torunlarımızın torunları oradan geçerken o imzaları görecekler. O yüzden bu işler çok kıymetli bir mühürdür " değerlendirmesinde bulundu.

KARŞIMIZDA BAŞKANLIK YAPMIŞ OLDUĞU PARTİNİN BELEDİYELERİNDE ADETA MİLLETİNE ZULÜM ÇEKTİREN BİR ADAY VAR"

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının 28 Mayıs'ta yapılacağını ve demokrasilerde seçimlerin vazgeçilmez olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var. Karşısında maalesef demokrasinin gereği olarak bir tane aday var.Aslında ikisinin yan yana koyulması abesle iştigal ama demokrasinin zorunluluğu. Türkiye'ye 21 yıldır yaptıkları, güçlü lider ve dünyadaki Türkiye'nin gelmiş olduğu bir konum var. Bir tarafta da hayatta hiçbir başarısı ve vizyonu olmayan, ileriye dönük hiç planı olmayan ve maalesef kendi kariyerinde bile ülkemize sıkıntılar yaşatmış bir aday. Karşımızda Başkanlık yapmış olduğu partinin belediyelerinde adeta milletine zulüm çektiren bir aday var"dedi