Cumhurbaşkanı müjdeyi vermişti: Süper Kupa Finali Şanlıurfa’da sevinç yarattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa müsabakasının 7 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu. 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa finali yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal edildi. İptal kararı sonrası Şanlıurfa Valiliği, maçın Şanlıurfa'da oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren TFF, süper kupa final maçının Şanlıurfa'da oynanmasına karar verdi.

ŞANLIURFA 11 NİSAN STADYUMU'NDA OYNANACAK

Kararı sosyal medyada duyuran TFF, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde Şanlıurfalılara bir müjdemiz olacak demişti ve süper kupanın Şanlıurfa'da oynanacak sinyalini vermişti.

Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanacak olması, vatandaşlarda büyük sevinç yarattı. Şanlıurfaspor taraftarları Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanmasını sevinçle karşılarken taraftarlar, "Biz iki takımı da seviyoruz, onları en iyi şekilde misafir edeceğiz. Başımızın üstünde yerleri var. Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanması için katkısı olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dediler.