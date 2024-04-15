Bayram sonrası altın ve dövizde yoğunluk

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, bayram boyunca kapalı olan kuyumcu ve döviz dükkanlarının yolunu tuttu. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gerilim, altın ve döviz piyasalarında dalgalanmalara sebep olacağını düşünen bazı yatırımcılar, bu durumu fırsata çevirip yatırım yaparken, bazıları mevcut dövizlerini bozdurdu. Cadde ve sokaklarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşların dakikalarca beklediği gözlemlendi.

ARTACAK, DÜŞECEK SÖYLENTİLERİ

Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç, bayram tatili sonrası sabah erken saatlerden itibaren başlayan yoğunluğun öğlen saatlerine kadar sürdüğünü belirtti. Koç, "İnsanlar, bayram dönüşü altın fiyatlarının yükseleceği söylentileri ve İran ile İsrail arasındaki bayram öncesi başlayan ve bayram boyunca süren gerilim nedeniyle düşeceği endişesiyle kuyumculara akın etti," dedi. Koç ayrıca vatandaşların panik yapmaması gerektiğini, ancak birçok kişinin sosyal medyadan ya da sorgulanmamış uzmanlar tarafından yapılan tavsiyelere göre hareket ettiğini sözlerine ekledi.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN

Koç, altın fiyatlarındaki yükselişin, Çin Merkez Bankası'nın büyük miktarda altın alımı yapmasıyla uluslararası piyasalarda fiyatları artırdığını belirtti. "Altın her zaman güvenli bir limandır," diyen Koç, büyük düşüşlerin yaşanmayacağını ve fiyatların yükseldiğinde bir süre sabit kalabileceğini vurguladı. Döviz bürolarındaki yoğunluğun da benzer şekilde sosyal medyadaki paylaşımlar ve bazı kişilerin tavsiyeleri nedeniyle artmış olabileceğini vurgulayarak " Aynı altındaki gibi, bazıları almaya, bazıları ise elindekini bozdurmaya geldi. Ancak, durum şu an sakin. Yoğunluk bitti" dedi.